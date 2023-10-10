İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 güz ve bahar dönemi sınav tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler, sınavların ne zaman yapılacağını ve online olup olmayacağını araştırıyor. AUZEF güz dönemi ve bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman 2023? AUZEF Güz dönemi ve bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?

2023 AUZEF Sınav Tarihleri: AUZEF Güz dönemi ve bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?

2023-2024 AUZEF sınavları ne zaman olacak ve AUZEF Güz dönemi ve bahar dönemi sınavlar online mı olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi ve bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavları ne zaman 2023? AUZEF Güz dönemi ve bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Detaylar haberimizdedir…

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

GÜZ DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAVI

1.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

2.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

3.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVI

1.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI

1.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

BAHAR DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAVI

1.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 21 Nisan 2024 Saat: 15.00

BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVI

1.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 09 Haziran 2024 Saat: 15.00

BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI

1.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 14 Temmuz 2024 Saat: 15.00

AUZEF GÜZ DÖNEMİ VE BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AUZEF güz dönemi ve bahar dönemi sınavları yüz yüze veya online olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.