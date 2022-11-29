2023 AUZEF final sınavları ne zaman?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF final tarihleri de netlik kazandı. Ara sınavları kasım ayında uygulanan AUZEF'in final sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) finalheyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AUZEF açıköğretim vize sınavları 12 Kasım ile 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar Final( Bitirme) sınavlarınne zaman yapılacağını merak ediliyor. Peki, AUZEF final sınavları hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi yarıyıl sonu yani final sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak.
Bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri 29 Kasım 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden güncellenecek.
Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
Final sınavları: 24 - 25 Aralık 2022
Telafi sınavları: 4 - 5 Şubat 2023