2023 AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF final tarihleri de netlik kazandı. Ara sınavları kasım ayında uygulanan AUZEF'in final sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....