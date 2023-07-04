2023 Austin Otomobil Fuarı, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Austin kentindeki Austin Kongre Merkezi'nde 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Fuarda Ford, Toyota, Mazda, Dodge, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, RAM Trucks, Fiat, Chrysler ve Alfa Romeo'nun en yeni modelleri sergilendi. Elektrikli araçlar (EV), hem hibrit hem de tamamen elektrikli seçeneklerin sergilendiği fuarın en önemli unsurlarından biri oldu. Ziyaretçiler ayrıca, klasik ve egzotik araçları görmenin yanı sıra Formula-1 yarışının heyecanını yaşatan bir yarış otomobili simülatörünü denemenin de keyfini çıkardı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Austin'den bildiriyor. (XHTV)

2023 Austin Otomobil Fuarı, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Austin kentindeki Austin Kongre Merkezi'nde 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Fuarda Ford, Toyota, Mazda, Dodge, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, RAM Trucks, Fiat, Chrysler ve Alfa Romeo'nun en yeni modelleri sergilendi.

Elektrikli araçlar (EV), hem hibrit hem de tamamen elektrikli seçeneklerin sergilendiği fuarın en önemli unsurlarından biri oldu.

Ziyaretçiler ayrıca, klasik ve egzotik araçları görmenin yanı sıra Formula-1 yarışının heyecanını yaşatan bir yarış otomobili simülatörünü denemenin de keyfini çıkardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Austin'den bildiriyor. (XHTV)