2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacağı ve askerliğe hangi aylarda gidildiği merak ediliyor. Askerlik için tecilini bozduracak olan vatandaşlar, 2023 yılında askerlik yerleri ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerliğe hangi aylarda gidilir 2023?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 askerlik yerleriyle ilgilli açıklama geldi. 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve askerliğe hangi aylarda gidilir 2023 sorularına yanıt aranıyor. 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerliğe hangi aylarda gidilir 2023? soruları merak ediliyor. 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerliğe hangi aylarda gidilir 2023? Detaylar haberimizdedir…

2023 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 26 Aralık 2022 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 15 Ocak 2023

Er (2. Grup) 8 Şubat 2023

Er (3. Grup) 5 Mart 2023

2023 ASKERLİK TARİHLERİ

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 2 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 2 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 6 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.