2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Asker adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Askerlik yerleri e devlet üzerden Aralık ayı içerisinde duyurulacak. Aralık ayı 2023 sınıflandırma döneminde yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler silah altına alınacak.Peki 2023 yılı askerlik yerleri beli mi, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Milyonlarca Vatandaş vatani görevlerinin yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını heycanla bekliyor. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek. Peki, 2023 yılı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak .Detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralıkcelbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 26 Aralık 2022 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 15 Ocak 2023

Er (2. Grup) 8 Şubat 2023

Er (3. Grup) 5 Mart 2023