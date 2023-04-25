2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Askerlik celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama!

Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan sorulardan biri ise 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? sorusu oldu. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 soruları merak edildi. İşte Askerlik celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama!

Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 soruları aratıldı. Askerlik celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama!

2023 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2023 askerlik yerleri 25 Nisan 2023 tarihinde açıklandı. Askerlik celp sınıflandırma sonuçları E- Devlet üzerinden erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu;

"Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. " Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.



Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/23vDUJGD9t — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2023

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI!

Askerlik yeri sorgulamak için BURAYA tıklayınız.