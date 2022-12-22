Yeni asgari ücret zammının açıklanmasının ardından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2008 yılından bu yana bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz gibi bir koşula göre farklılık göstererek verilen AGİ geçtiğimiz yıl asgari ücret zammı sonrasında kaldırılmıştı. Peki, 2023 Asgari ücrette AGİ var mı? AGİ kaldırıldı mı? AGİ nedir, bu yıl var mı?

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

Agi bu yıl var mı, maaşa dahil olacak mı sorusu, asgari ücret zammının açıklanmasıyla gündeme geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 2023 yılı için zam oranının bugün açıklandı. Peki, 2023 Asgari ücrette AGİ var mı? AGİ kaldırıldı mı? AGİ nedir, bu yıl var mı? İşte detaylar haberimizde...

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ KALKTI MI?

AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.

AGİ VAR MI, OLACAK MI?

AGİ 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.