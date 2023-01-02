Asgari ücretin belirlenme sürecinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kendisine yöneltilen "Seçime giderken asgari ücrete tekrar bir artış olur mu sizce?" sorusuna da yanıt verdi. Peki, 2023 Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı?

2023 ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret için 9 bin TL talebinde bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor" sözleriyle karşılık verdiği Atalay, son toplantıya katılmamasıyla ilgili "Ben dediğime ve aldığımız karara bakıyorum. 8 bin 500 TL kötü oldu demiyorum. Ama 9 bin TL bizim içimize sinen, toplumun kabul edeceği bir rakamdı. Ben açıklama sırasında yoktum. Bunu bakan da işveren başkanı da biliyor. 9 bin TL'ye gelirseniz beni çağırın ama bunu vermeyecekseniz ben gelmeyeceğim. Sonuç olarak orada değildim" diye konuştu. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri kendisine mi yönelik söylediği sorusuna ise "Dikkatli dinledim, ertesi gün de imzalarken genelde de söyledi. Bana mı dedi bilmiyorum. Benim için bir mahsuru yok. O işini yapıyor ben işimi yapıyorum. O devletin cumhurbaşkanı ben de Türk İş başkanıyım. Ben 100 gram kıyma alanların, ekmek arası köfte yiyenlerin değil, ekmek arası patates yiyenlerin temsilcisiyim. Ben öyle yaşadım, geldim. Benim sırtımda milyonların vebali var. Küçük esnafın durumunu da biliyorum. Onları da savunuyorum. "Bu rakamı ödeyemez" diyorum. Ben sermaye düşmanlığı yapmam. Büyük firmalara bir itirazım yok ama Anadolu'da kasaplar, terziler, ayakkabı tamircileri, üç beş kişinin çalıştığı yerler var. Onların da desteklenmesi gerektiğini de ifade ediyorum" dedi.

Teklif ettiği 9 bin TL'nin gerçekçi bir rakam olduğunu ve neden böylesine bir rakamın değil de 8 bin 506 TL tercih edildiğini de bu rakamı uygun görmeyenlere sormak gerektiğini ifade eden Türk-İş Başkanı Atalay, "Seçime giderken tekrar bir artış olur mu sizce?" sorusuna ise "Benimle konuşan yok, bilmiyorum. Ama o gün orada olsam bu önerimi de ifade ederdim. Tekrar toplanmaya gerek yok. Otomatik olarak asgari ücretliye artış uygulanmalı. Kafamdaki bu" yanıtını verdi.