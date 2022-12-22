Milyonlarca kişinin heyecanla beklemekte olduğu 2022 yılı asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesindeki canlı yayın ile birlikte netleşti. Açıklanan rakam ile birlikte vatandaşlar tarafından 2023 Asgari ücrete 2. kez zam yapılacak mı? Sorusu merak edildi. Peki, 2023 Asgari ücrete 2. kez zam yapılacak mı? Asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı?

Gerçekleştirilecek olan asgari ücret zammının duyurulması ile birlikte vatandaşlar tarafından 2023 Asgari ücrete 2. kez zam yapılacak mı? Sorusu merak edilmeye başlandı ve Asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı? Sorusu gündem geldi. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 2023 Asgari ücrete 2. kez zam yapılacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, 2023 Asgari ücrete 2. kez zam yapılacak mı? Asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı?

2023 ASGARİ ÜCRETE 2. KEZ ZAM YAPILACAK MI?

22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada yıl içerisinde tekrar zam yapılabileceği ihtimalini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene içerisinde zam yapmaktan çekinilmeyeceğini de belirtti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI YOUTUBE LİNKİ VAR MI?

Asgari ücret açıklamasını internet üzerinden izlemek isteyen birçok vatandaş, Asgari ücret Youtube linki var mı? Sorusunu araştırıyordu. Aşağıda yer almakta olan Beştepe Asgari ücret açıklaması CANLI izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Haberimiz içerisinden Asgari ücret açıklaması CANLI izleme linkine ulaşabilirsiniz.