Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2023 yılını kapsayacak Asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası komisyondan önemli açıklamalar gelirken ortak beklenti ve konuşulan rakam ilk defa ifade edildi. Peki, Asgari ücret tespit komisyonunun bir sonraki toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Asgari ücret 2023 ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Komisyonun ilk toplantısı öncesinde ve sonrasında oldukça önemli açıklamalar gelirken ortak beklenti rakamı ifade edildi .Peki, Asgari ücret tespit komisyonunun bir sonraki toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yen asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret ne kadar? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyon katılımcıları üçüncü toplantı itibarıyla oy birliği ile asgari ücretin belirlemeyi hedefliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2023 ASGARİ ÜCRETNE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay görüşme öncesi canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Kayıtları bizde olmayan büyük bölümünün bizde olmadığı insan topluluğu, bugün burada da tartıştık.