2023 Asgari Ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından etkileyecek asgari ücret ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte toplantının ne zaman yapılacağı da gündem oldu. Peki, Asgari ücret zam toplatısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tutarı için süreç önümüzdeki hafta başlıyor. Bakanlık yetkilileri ile sendika temsilcilerinin bir araya geleceği toplantılarda beklentiler aktarılacak. Toplantıların sonrasında alınan karar ise 2023 asgari ücret zammını belirleyecek. Peki, komisyonda ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam tutarını belirlemek üzere 6 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu. Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.