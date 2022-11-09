Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gözü kulağı da 2023 asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada asgari ücret tespiti için komisyon toplantısını işaret ederken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar ise 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı hangi gün yapılacak? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?

2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? sorusu gündemde yer alıyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gözü kulağı da 2023 asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Merak edilenler ise 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? sorusu oldu. Detaylar haberimizde...

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.