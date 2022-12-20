2023 Asgari ücret tahminleri ne? 2023 Asgari ücret teklifleri ne kadar?

Mlyonlrca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari ücret berilemem tespit komisyonunun çalışmalarında sona gelindi. Komisyon bugün 14.00 üçüncü derfa bir arayagelecek.Peki, 2023 yılı yeni Agari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret tahminleri ne? 2023 asgari ücret teklifleri kaç tl? Asgari ücret 8 bin tl olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret beklentisi ne yönde? Asgari ücret görüşmelerinde gelinen son durum ne? Asgari ücret şuanda ne kadar? Detaylar haberimizde...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Toplantıya ilişkin hafta içi değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zam pazarlığına 7. 785 TL'den başlayacağız ifadelerini kullandı. DİSK talebini 13.200 TL olarak açıklarken, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "her zaman ifade ediyoruz. Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. Hak-İş asgari ücret beklentisini 10 bin lira olarak duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN(2022) NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ KAÇ TL?

Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri devam ederken işçi, iş veren sendikalarıve siyasi partiler Asgari ücret teklifleriniAsgari ücret tespit komisyona sundu. İşte komisyona sunulan asgari ücret teklifleri şu şekilde:

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi

Asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır." dedi.

DİSK'ten asgari ücret teklifi 2023 asgari ücret zammını belirleyecek görüşmelere DİSK, 13 bin 200 lira önerdiklerini duyurdu.

Siyasi partilerden gelen rakamlar şu şekilde: Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu. HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi. İyi Parti'de yapılan değerlendirmelerin sonucunda asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olması gerektiği belirlendi.