Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı Türkiye'de yaşayan milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 asgari ücret tahminleri! 2023'te asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?

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2023 asgari ücret tahminleri! Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı Türkiye'de yaşayan milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 asgari ücret tahminleri! 2023'te asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair kısa süre önce yaptığı açıklamada asgari ücretin hesaplaması sırasında enflasyonun göz önüne alınacağını ifade etmişti. Kulislerde konuşulan son rakamın ise 7700 lira olduğu ifade edildi.

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala çalışanlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler de gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa süre önce yaptığı açıklama gazetecilerin "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET 7700 LİRA CİVARINDA OLACAK

Diğer yandan bir televizyon kanalında açıklama yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden 5500 TL'ye beklenen enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa 7700 lira civarında olacaktır." sözlerini kullandı.