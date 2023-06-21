Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantısının ardından yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Asgari ücret ne zaman zamlı alınacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman alınacak? İşte detaylar...

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret bugün açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücret ara zammı ne zaman alınacak merak konusu oldu. Peki, 2023 Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Asgari ücret ne zaman zamlı alınacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman alınacak? Detaylar haberimizde...

RAKAMI BAKAN AÇIKLADI

Komisyon saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Zam kararının duyurulmasının hemen ardından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11.402 TL olarak uygulanacaktır. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.