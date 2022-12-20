2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak ve asgari ücret zammı belli oldu mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonların merakla beklediği asgari ücret konusunda üçüncü toplantı gerçekleşti. 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları gündeme geliyor. Peki, 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Ardından 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları gündeme gelmeye devam ediyor. 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak ve asgari ücret zammı belli oldu mu merak ediliyor. 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücrette sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.