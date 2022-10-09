Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında da konuştu. Ardından, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? soruları gündeme geliyor. Peki, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. 2023 Asgari ücret ne kadar olacak ve Ocak 2023'te asgari ücret ne kadar olacak soruları merak ediliyor. Asgari ücret yeni zam oranı tahminen ne kadar olacağı gündeme geliyor. 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aralık ayını işaret eden Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyon ve azalan alım gücü karşısında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı hakkında da konuştu.

OCAK 2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aralık ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı. Doğalgaz ve Kömürle ilgili çalışmaları yaparak kışa hazırız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta ara bulucu rolünü oynayan hangi ülke? Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı? tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, acaba bu kış nasıl geçecek. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimize doğalgaz, kömür hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulüm edilmesini asla istemez derdimiz" diye konuştu.

"BİZ KIRTASİYEDE KİTAP BULAMAZDIK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. Gençler okullar açılırken, sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bu iş nasıl oldu, bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan bizde geldik geçtik, biz kırtasiyeden kitap, defter bulamazdık. Ama biz bu derdi çektik, ne dedik, bizim evlatlarımız çekmesin. Onların için en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız okula gidip huzurlu bir şekilde okula gidip, tüm sömestre rahat bir şekilde geçirsin istedik" şeklinde konuştu.