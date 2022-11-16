2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

2023 asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücret kaç TL olacak merak ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kala 2023 asgari ücretin kaç TL olacağı gündeme geliyor. Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2023 araştırılıyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2023 merak ediliyor. Peki, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret kaç TL olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret tartışmalarının gündemde olduğu sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. Asgari ücret ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 Asgari ücret kaç TL olacak ve asgari ücret yeni yılda ne kadar olacağı araştırılıyor. Asgari, ücret ne kadar olacak 2023 merak ediliyor. 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret kaç TL olacak?Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gözü kulağı da 2023 asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada asgari ücret tespiti için komisyon toplantısını işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

Bununla beraber, Çorum'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücrette enflasyon farklarını ilave edilerek herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacağını açıklayarak, "İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 lira seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir" dedi.