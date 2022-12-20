Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ise merakla bekleniyor. Vatandaşlar arama motorlarında 2023 Asgari ücret ilk maaş ne zaman yatacak? Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor.

2023 Asgari ücret ilk maaş ne zaman yatacak? Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya gelecek. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısı merakla beklenirken arama motorlarında 2023 Asgari ücret ilk maaş ne zaman yatacak? Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak?soruları aratılıyor.

2023 ASGARİ ÜCRET İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

20 Aralık günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı. Zamlı asgari ücretin tahmini olarak Şubat ayında yatması bekleniyor.Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.