Asgari ücret ülkenin gündeminde yer alıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret açıklamasına saatler sayılırken 2023 Asgari ücret AGİ kaldırıldı mı? 2023 Asgari ücret AGİ kalktı mı? sorularına yanıt arandı. İşte tüm merak edilenler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu. Vatandaşlar ise asgari ücretle ilgili detayları merak etti. Arama motorlarında 2023 Asgari ücret AGİ kaldırıldı mı? 2023 Asgari ücret AGİ kalktı mı? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

2023 ASGARİ ÜCRET AGİ KALDIRILDI MI?

Bakan Bilgin AGİ'nin kaldırıldığını şu sözlerle açıklamıştı; "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz."

AGİ uygulaması asgari ücret kapsamından kaldırıldı.