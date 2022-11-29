2023 Asgari ücret ne kadar olacak, açıklandı mı merak ediliyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2023 yılı asgari ücreti konusunda yorumlarda bulundu. Ardından, 2023 Asgari ücret açıklandı mı ve asgari ücret ne kadar olacak 2023 soruları gündeme geliyor. Peki, 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

Bloomberg HT televizyonuna konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" dedi. 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? soruları gündeme geliyor. 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Ucuz iş gücüne dayalı stratejiyi değerlendiren Turan, "Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye'nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu'nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz" dedi.

Turan, şirketlerin iş gücü ve enerji verimliliğini artırarak marka ve dağıtım kanalına yatırım yapması gerektiğini, aksi takdirde ihracatın katma değer yaratamayacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İhracatın Euro/Dolar paritesinden olumsuz etkilendiğini belirten Turan eylülden itibaren ihracattaki yavaşlamayı net bir şekilde gördüklerini dile getirdi. Turan, işletme sermayesi ve şirketlerin krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Geçen yıl 100 bin dolar işletme sermayesi olan bir şirketin 200, hatta 400 bin dolara ihtiyacı var. Reel sektörün finansmana erişimi rahat olmalı. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Ticari kredilere erişimin rahat olduğunu keşke söyleyebilseydik. Yatırım kredilerine ulaşmak, uzun vadeli kredi almak kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek."

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan.

"İŞVEREN ÇALIŞANINI ENFLASYONA KARŞI KORUMAK ZORUNDA"

2023 yılı asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" ifadelerini kullandı.