2023 Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ikinci toplantı sonucu ne oldu?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 14 Aralık Çarşamba günü yapacağını duyurduğu ikinci toplantının ardından vatandaşlar, üçüncü toplantı tarihini merak ediyor. Peki, Asgari ücret komisyonu 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ikinci toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret yılda kaç kez toplanıyor? Asgari ücret açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Asgari ücret 2. toplantı bitti mi, alınan kararlar neler 2022? Asgari ücret komisyon toplantısı bitti mi? Asgari ücret belli oldu mu, açıklandı mı?

2023 asgari ücret zam oranını belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta gerçekleştirildi. Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saat devam etti. Toplantının sona ermesinin hemen ardından hem TÜRK-İş'ten hem de TİSK'ten önemli açıklamalar geldi. Bunun sonucu olarak milyonlarca çalışan. Asgari ücret komisyonu 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ikinci toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret yılda kaç kez toplanıyor? Asgari ücret açıklandı mı? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 3 .TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta ikincisi ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına binlerce çalışan tarafından sorgulanmaya başladı. Asgari ücretle ilgili 3. toplantı tarihi henüz belli olmasa da toplantının 21 Aralık'ta yapılacağı bekleniliyor.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Bu toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı" ifadelerine yer verdi.TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise açıklamasında "Nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda asgari ücret ile ilgili net kararın bir sonraki toplantıda kararlaştırılması bekleniyor. Üçüncü toplantı sonrasında yapılacak açıklamada 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.