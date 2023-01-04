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2023 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

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2023 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla beraber sporseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını sorgulama başladı. Peki, 2023 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Şampiyonluk yarışının kıran kıran geçtiği bu dönemde kulüpler takımlarını güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Peki, 2023 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

2023 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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