2023 ara tatil ne zaman? MEB AÇIKLADI! 2022-2023 tatil günleri! - Haberler

2023 ara tatil ne zaman merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer 2022-2023 eğitim yılındaki tatil programını açıkladı. Peki, 2023 ara tatil ne zaman? 2023 ara tatilleri ne zaman? İşte 2023 tatil günleri!

2023 ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim yılındaki tatil programını açıkladı. Buna göre 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapılacak. İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleştirildiğini belirten Özer, "Yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz." dedi.

YARIYIL TATİLİ 23 OCAK-3 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin de yeni bilgiler veren Özer, "Ara tatilleri çok düşündük, kaldıralım mı kaldırmayalım mı? Bir değişikliğe gitmedik. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

İKİNCİ ARA TATİL BAYRAM İLE BİRLEŞTİRİLDİ

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik." dedi. 2023 yılında Ramazan Bayramı tatili 21 Nisan tarihinde başlayacak.

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