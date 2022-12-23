Asgari ücrete zam gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından 2023 Apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu, ücreti ne kadar oldu? Sorusu merak edilmeye ve gündeme getirilmeye başlandı. Birçok kişinin gündeminde yer almakta olan 2023 Apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu, ücreti ne kadar oldu? Sorusu, sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2023 Apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu, ücreti ne kadar oldu? Apartman görevlisi maaşı zamlandı mı?

Asgari ücrete zam gelmesi, birçok kişinin 2023 Apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu, ücreti ne kadar oldu? Sorusunu merak etmesine ve araştırmasına sebep oldu. Bu nedenle 2023 Apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu, ücreti ne kadar oldu? Sorusu arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, 2023 Apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu, ücreti ne kadar oldu? Apartman görevlisi maaşı zamlandı mı?

2023 APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi sebebiyle 2023 yılında kapıcı maaşı 8 bin 500 TL olarak güncellenecek. Geçen sene 2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret 5.500 TL olarak belirlenmişti.

2023 ASGARİ ÜCRETE 2. KEZ ZAM YAPILACAK MI?

22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada yıl içerisinde tekrar zam yapılabileceği ihtimalini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene içerisinde zam yapmaktan çekinilmeyeceğini de belirtti.