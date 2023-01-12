2023 Anneler günü ne zaman? Anneler günü nedir, Anne ve Annelik kavramı nedir?

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene kaç mayısta kutlanacak? Anneler günü yaklaştıkça bu özel gün için plan yapmak isteyen vatandaşlar Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor. Anneler Günü 2023 yılında ne zaman kutlanacak? Anneler günü nedir, Anne ve Annelik kavramı nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2023'de hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2023 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü nedir, Anne ve annelik kavramı nedir? Detaylar haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi 2023 için de günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün gelecek yıl 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde anneler onuruna kutlanan, annelerin hayatımızdaki rollerini tanımak ve takdir etmek için ekstra özel bir çaba sarf edeceğimiz önemli ve anlamlı bir gündür. Bu günün kutlamaları genellikle anne figürünün yanı sıra anneanneler, büyük büyükanneler, üvey anneler gibi nesiller boyu uzanır.

ANNE VE ANNELİK KAVRAMI NEDİR?

Ana ya da anne, bir çocuğu doğuran, bakımını üstlenen veya kendi doğurmadığı bir çocuğu evlat edinen ve bakımını üstlenen kadındır. Annelik, yavrusuna karşı gösterdiği şefkat, ilgi ve duygularının bütününe verilen addır. Anne, özellikle çocuğun yetiştirilmesinde temel sosyal rolü yerine getirir ve yaşaması için gayret ve şefkat gösterdiği varlığa kaç yaşında olursa olsun her zaman ilk günkü gibi şefkat ve korumacı duygularla yaklaşır.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anne ve annelik olgusunu onurlandıran festivaller, kutlamalar çok eski zamanlara dayanır. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmakla birlikte köklerinin üç farklı etkinlikten geldiği bilinmektedir.

Bunlardan ilki, tarihi kaynaklara göre Yunan mitolojisinde Zeus'un annesi Rhea için ilkbaharda kutlamalar yapıldığı ve bunun yanında payen geleneklerine göre ilkbaharda doğanın yeniden canlanması kutlanıyor. Eski Romalılar da, Hz. İsa'nın doğumundan yaklaşık 250 yıl önce bir ana tanrıça olan Kybele'nin onuruna Hilaria adında bir bahar festivalini kutladılar.

Hristiyanlıkta ise Paskalya döneminde, 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yememek kaydı ile tutulan oruç yani 'Lent'in dördüncü pazarında anneler için özel bir kutlamayı görmek mümkün.

ABD'de ise Anneler Günü'nün kaynağını kadın hareketleri oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili bir yazar ve şair olan Julia Ward Howe 1870'de Boston'da güçlü bir Anneler Günü Bildirisi yazdı ve Anneler Günü'nde resmi tatil ve kutlamaların ilan edilmesini istedi. Julia'nın bu fikri büyük ilgi gördü ancak bu isteğini hayata geçiremedi.