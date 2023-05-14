2023 ANKA SEÇİM SONUÇLARI! 2023 ANKA seçim sonuçları! SON DAKİKA! ANKA Seçim sonuçları son durum ne?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Anlık seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte, 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ANKA ve Anadolu Ajansı anlık sonuçları!

SEÇİM YAYIN YASAĞI BİTTİ Mİ?

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. İlk oylamada geçerli oylar ile salt çoğunluğun sağlanmaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Saat 19.10 itibarıyla sandıkların yüzde 21.33'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 55.03

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 39

Sinan Oğan yüzde 5.40