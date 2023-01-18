2023 ALES başvuru ve sınav tarihleri! ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) tarihi belli oldu. Akademik personel kadrolarında yer almak isteyen adayların katılım sağladığı ALES, yılda üç kez ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Peki,ALES 2023 ne zaman yapılacak? ALES /1 başvuruları ne zaman ALES kaç soru kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerlidir? 2023 ALES başvuru ve sınav tarihleri! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ALES sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES sınav takvimi sonrasında ALES sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES 2023 ne zaman yapılacak? ALES /1 başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? ALES kaç soru kaç dakika? ALES puanı kaç yıl geçerlidir? 2023 ALES başvuru ve sınav tarihleri! Detaylar haberimizde...

ALES 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023'de yapılacak.

2023 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında, https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır. Adaylar TC kimlik numaralı ve oluşturdukları şifreler ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES), 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için adaylara 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında, ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında, ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.