Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, 2023 AK Parti vaatleri! Recep Tayyip Erdoğan ne vaat verdi? Soruları gündem oldu. Peki, 2023 AK Parti vaatleri! Recep Tayyip Erdoğan ne vaat verdi? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

"Seçim beyannamesi, 6 ayrı bölümden oluşuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim 2022'deki "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı"nı anımsatarak şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı 17 temel başlığın üzerinde inşa edeceğimizi söylemiştik. Neydi bu başlıklar? Türkiye Yüzyılı, şefkatin, üretimin, verimliliğin, istikrarın, kalkınmanın, sürdürülebilirliğin, huzurun, iletişimin, istikbalin, gücün, haklının, değerlerin, dijitalin, gençliğin, barışın, başarının ve bilimin yüzyılıdır. Velhasıl seçim beyannamemizi de işte bu temeller üzerinde şekillendirdik. Seçim beyannamemizde 6 ayrı bölüm üzerine onlarca başlık ve binlerce maddede, hem ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin özeti hem de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz yer alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" yaklaşımıyla hazırlanan seçim beyannamelerinin oldukça hacimli bir esere dönüştüğünü dile getirerek beyannamenin kitap olarak partililere ulaştırıldığını, dijital mecralar vasıtasıyla da milletle paylaşıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada sadece kısa hatırlatmalarla yetinerek asıl işi hep birlikte evlerde, sokaklarda, mahallelerde insanımızla ruberu, yüz yüze yapacağımız çalışmalara bırakmak istiyorum. Bugüne kadar milletimize yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik, söylediğimiz hiçbir şeyden de geri dönmedik. Meydanlarda ağzına geleni söyleyip iş başına gelince hepsini unutanların, inkâr edenlerin, tersini yapanların, vaatlerinin üzerine beton dökenlerin ülkemize ne büyük zararlar verdiğini biliyoruz. Biz ne kendimizi, ne milletimizi asla böyle bir zelil duruma düşürmedik, düşürmeyiz. Bunun için verdiğimiz her sözü, beyannamemize yazdığımız her maddeyi uzun hazırlıklar sonunda ortaya çıkardık.

Önümüzdeki dönemde önceliğimiz elbette, 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır. Allah'ın izniyle, 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile ülkemizin 81 ilinin tamamını, afetlere dirençli şehirler hâline dönüştüreceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin önünde gelir. Bütüncül risk yönetimiyle ülkemizi sadece depreme karşı değil, her türlü afete, felakete, tehdide karşı, tüm boyutlarıyla hazırlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de iktidara gelirken Türkiye'yi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerinde yükselteceklerini söylediklerini hatırlatarak eğitimde, okulundan öğretmenine, üniversitesinden yurduna tüm unsurlarıyla güçlü bir altyapı kurduklarını ifade etti.

Eğitim sisteminde kurulan altyapı üzerinde değerler eğitiminin esas olduğu bir anlayışla kaliteyi artıracak çalışmalara yöneldiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızın yeteneklerinin, eğitimin ilk kademelerinden itibaren keşfedilerek, becerilerine uygun yönlendirmeyi sağlayacak bir sistem kuracağız." diye konuştu.

"İlaç ve tıbbi sektörlerde savunma sanayindekine benzer bir atılımı hayata geçireceğiz"

Sağlıkta hastaneleriyle personeliyle genel sağlık sigortasıyla hizmete erişimin kolaylığıyla dünyaya örnek olan bir seviyeye gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın ve deprem döneminde, güçlü sağlık sisteminin işlerliğinin hep beraber tecrübe edilerek hakkının verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin kurulduğunu anımsatarak "Bay bay Kemal, biz bunları yaparken sen neredeydin? Ne yaptınız siz? Hani sizin büyükşehir belediyeleriniz vardı, tuttunuz çadırların içerisinde güya sahra hastaneleri kurdunuz. Kimi aldatıyorsunuz? Araştırdık, gördük böyle bir hastane yok. Biz ise bu hastanelerimizle de yetinmedik. Ankara'da Bilkent'i kurduk, yetmez dedik ve hemen ikinci bir şehir hastanesini kurduk. Bütün bunlar halkımız, insanımız için." diye konuştu.

Kocaeli ve İzmir'de de şehir hastanelerinin açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde ülkenin ilaç ve tıbbi sektörlerdeki geliştirme ve üretim kapasitesini artırarak savunma sanayindekine benzer bir atılımı hayata geçireceklerini, aile sağlığı, aile diş hekimliği, evde bakım, palyatif bakım gibi hizmetleri ülke sathında güçlendireceklerini, sağlık turizminde, dönem sonunda 3 milyon misafir ve 10 milyar dolar gelir hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde Türkiye'ye sağladıkları kazanımların başında, her vatandaşın huzurla evinde oturacağı, işini yapacağı, çocuğunu okuluna göndereceği güvenli Türkiye ikliminin geldiğini dile getirerek "Terör örgütlerinin başını sınırlarımız dışında bile ezerek suç çetelerine göz açtırmayarak asayişten taviz vermeyerek insanlarımızın geleceklerine güvenle bakabilmelerini temin ettik. Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı sınamaların giderek ağırlaştığı bir dönemde, önleyici güvenlik çalışmalarıyla Türkiye'nin huzur ve güven adası olarak istikrarla yoluna devam etmesini sağlayacağız." dedi.

"Kapsamlı bir yasama reformu için uzlaşma zemini arayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin partilerinin adında da bulunduğunu anımsattı. Adaletin tüm kurum ve kurallarıyla vicdanları mutmain edecek şekilde tecellisi için çok büyük mücadele verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetin ve FETÖ'cü hainlerin tasallutundan kurtardığımız adalet sistemimizin fiziki imkânlarını ve insan kaynağını geliştirdik. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Hukuk devletimizi güçlendirecek reformları kesintisiz devam ettirecek, kapsamlı bir yasama reformu için uzlaşma zemini arayacağız." diye konuştu.

Yüksek standartlı demokrasi için dönüştürücü ve koruyucu reformlar döneminden tamamlayıcı reformlar dönemine geçileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun hiçbir kesimine hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Demokratik siyasetin önündeki engelleri kaldırmaya devam ederken terör örgütlerinin ve vesayet odaklarının siyasete müdahalesine de göz yummayacağız. Bilhassa Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizminin ne HDP sapkınlığının ne PKK zulmünün ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla ve asla teslim etmeyeceğiz."

"Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısını sapkın akımlardan korumanın yanında, her türlü maddi ve manevi destekle güçlendireceklerini vurgulayarak "Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." diye konuştu.

Gençleri aile kurmaya teşvik için eğitimden istihdama, evlilikten çocuk bakımına kadar her alanda maddi katkı verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedeflere ulaşmak için kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 gigabayt ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız."

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan kurtaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceklerini kaydederek şöyle devam etti:

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz. Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin hâlen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını 1 milyonun üzerine çıkartarak küresel pazarın yüzde 10'unu elde edeceğiz. Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak ülkemizi bu alanda küresel bir merkez hâline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla, millî gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız."

"İşsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz"

Kişi başına düşen millî geliri 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemdeki hedeflerinin bunu önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştırmak olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet 10 milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ'lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla gelecek dönemin sonunda enerji ithalatını yarıya düşüreceklerini ifade ederek "Karadeniz doğal gazının ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite devreye girmesi, ülkemizin enerji bağımsızlığında unutmayın bir milat olacaktır. Elektrikte hâlen 100 gigavat olan kurulu gücümüzü, 136 gigavat'a yükselteceğiz. Doğal gaz kullanamayan ilçemiz kalmamasını temin edeceğiz." diye konuştu.

Millete en çok eser kazandırdıkları alanlardan biri olan ulaşımda, otoyol ve bölünmüş yol projeleri ile havalimanı inşaatlarını tamamlarken yeni dönemde ağırlığı raylı sistemlere vereceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, hâlen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hâle getiriyoruz. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız. Ayrıca Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız.

Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli'nde yapacağımız yeni limanlarla lojistik gücümüzü artıracağız. Çok modlu kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarıyla yatırımın ve üretimin ülkenin her köşesine yayılmasını sağlayacağız. Kanal İstanbul'un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem internette 5G teknolojisinin nüfusumuzun tamamı tarafından kullanılabilmesini temin edecek altyapıyı kuracak, 6G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız."

"Millî Teknoloji Hamlemizi kesintisiz sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri hâline getirdikleri Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da artıracaklarını, küresel rekabet ve küresel yenilik endekslerindeki yerini daha da yukarılara taşıyacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacak Millî Teknoloji Hamlemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Millî gururumuz Togg'un üretime ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci, önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz. Elektrikli araç şarj altyapısını ilk etapta 142 megavat gücüne çıkartarak bu yöndeki yatırımları ülke genelinde destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin geliştirilmesini sadece ekonomik değil, millî bir mesele olarak görüyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde bitkisel üretimi 132 milyon tona, su ürünleri üretimini 750 bin tona çıkaracak adımları atacağız. Üretim güvenliği amacıyla sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimlerini artıracağız. Ekonomik ömrünü tamamlamış çaylıklarımızı daha nitelikli çeşitlerle yenileyeceğiz.

Arazi toplulaştırma çalışmalarında 100 milyon dekara çıkarak vakit, enerji, alet ve ekipman kullanımında verimliliği artıracağız. Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız. Su depolama hacmimizi 193 milyar metreküpe çıkartarak 80 milyon dekar araziyi sulayacak, 37 bin megavat enerji üretecek hâle geleceğiz. Mera, yaylak ve kışlak alanları ıslah ederek hayvancılığımızı destekleyeceğiz. Dönem sonunda büyükbaş hayvan varlığımızı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı 68 milyona çıkartarak vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız. Orman alanlarımızı, topraklarımızın yüzde 30'unun üzerine, verimli orman alanı miktarını da 14,5 milyon hektara ulaştıracağız."

"Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji ve Bölge Planlarını uygulayacağız"

Yeşil kalkınma hedefleriyle ülkenin doğal kaynaklarını, Türkiye'ye uluslararası alanda da avantaj kazandıracak şekilde sürdürülebilir anlayışla değerlendireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgelerimizin sahip oldukları özelliklere ve imkânlara göre farklı alanlarda geliştirilmesini sağlayacak Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji ve Bölge Planları'nı uygulamaya koyacağız. Bu yaklaşımla, bölgelerimizi ülke ekonomisi ve sosyal hayatıyla bütünleştirecek şekilde kalkınma planları yapacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye eksenini inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya model olarak sundukları insani ve vicdani dış politikalarını istikrar, denge ve atılım hedefleriyle girişimci, etkin ve sonuç alıcı şekilde geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Hem ülkemizin hem bölgemizin hem insanlığın huzur ve istikrar bulacağı bir dış politikayla, çok taraflılık, daha fazla iş birliği, barış, istikrar ve insani diplomasiyle Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Son 5 yıldaki uygulama tecrübesine ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni restore ederek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz."

Her vatandaşa geçmişten bugüne asırlık hizmetler sunduk"

Dünü beraber inşa ettiklerini, yarını da birlikte inşa edeceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hiçbir kesimi yok ki AK Parti'nin hizmet siyaseti hayatına dokunmamış, hayatını olumlu yönde değiştirmemiş olsun. Vatan topraklarının tek bir karışı yok ki, AK Parti'nin eser siyasetinden nasibini almamış olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla her vatandaşa geçmişten bugüne asırlık hizmetler sunduklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanım kardeşlerimize soruyorum. Evinizde, işinizde, sokakta, evladınızın okulunda, sevdiklerinizin hayatında 20 yılda hangi değişimleri gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Sıraların üzerinde artık kuşe kâğıtla ücretsiz olarak kitapları nasıl dağıttığımızı biliyorsunuz değil mi? Bizler teksir kâğıtlarla hazırlanmış, o kâğıt parçalarıyla okuduk. Bizim jenerasyon bunları çok iyi bilir. Ama şimdi biz bunu yaşadık, artık bu nesil bunu yaşamasın istedik ve bütün sıraların üzerine kitapları koyuyoruz. Bu hizmetlerin artarak sürmesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Gençlerimize soruyorum. Eski Türkiye'yi yaşamamış olsanız da ülkemizi dünyada nereden nereye getirdiğimizi, sizlerin geleceğinde nasıl ufuklar açtığımızı biliyorsunuz değil mi? Önümüzdeki dönemde de her gencimizin, her çocuğumuzun geleceğini olumlu yönde değiştirecek adımlar için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Engellilerimize soruyorum. Evlerinizin dört duvarı arasına mahkûm edilen sizleri, istihdamdan spora ve sanata kadar her alanda destekleyerek hayatın içine katan projelerin hepsinin de altında bizim imzamızın olduğunu biliyorsunuz değil mi?"

Partililere, "Bütün hizmetlerin artarak sürmesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Emeklilerimize soruyorum. En düşük emekli maaşını 66 liradan 7 bin 500 liraya çıkardığımızı, bayramlarda ikramiye verdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Ömürlerini aileleri ve ülkeleri için çalışmaya adamış emeklilerimizin, ikinci baharlarını en güzel şekilde sürdürmeleri için gereken ilave destekleri de kendilerine yine biz verebiliriz. İkramiyeyi de 2 bin lira olarak açıkladık mı? Bunun için emeklileri kardeşlerime sesleniyorum, 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza soruyorum. Kendinize yeni bir hayat kurduğunuz ikinci vatanlarınızda sizlerin, devletinizin arkanızda olduğunu bilerek başı dik bir şekilde yaşayabilmenizi temin edecek ikilimi birlikte oluşturmadık mı? Başınızın tekrar yere eğilmemesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Aynı soruyu, esnaflarımıza, işçilerimize, çiftçilerimize, sanayicilerimize de sorsak, inanıyorum ki yine aynı cevabı alacağız."

"Bugüne kadar hep başkalarıyla değil kendimizle yarıştık"

Her alanda üretimi desteklerken hem istihdamı güçlendirmek hem ihracatı artırmak ve böylece ülkenin gücüne güç katmak niyetiyle hareket ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette ulaşamadığımız hedefler, çok emek verip de başaramadığımız işler oldu. Sizler şahitsiniz ki 21 yılda yaptıklarımız bile ülkemizin asırlık eksiklerini, ihtiyaçlarını, kayıplarını telafi etmeye yetmiştir. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Milletimizin daha fazlasına layık olduğuna inanıyor, bunun için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde milletimizden desteği, kendi statükomuzu tahkim etmek için değil, daha büyük reformlar yapmak, daha büyük devrimler gerçekleştirmek, daha çok eser ve hizmet getirmek için istiyoruz. Çünkü biz bugüne kadar hep başkalarıyla değil kendimizle yarıştık.

Türkiye'de ne vizyonuyla ne programıyla ne icraatıyla bizim önümüze geçene de böyle bir hazırlık yapana da böyle bir niyet besleyene de rastlamadık. Nitekim 14 Mayıs seçimlerine de aynı şekilde gidiyoruz. İşte bizim 21 yıllık envanterimiz. İşte bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz. İşte bizim seçim beyannamemiz. İşte bizim heyecanımız, şevkimiz, aşkımız. Akıl ve vicdan sahibi herkesi, bizim ortaya koyduğumuz bu tabloyla Bay Bay Kemal'in çapını, kalibresini, geçmişte yaptıklarını, bundan sonrası için verdiği sözleri mukayeseye davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bu salonda "600 milletvekili adayı" değil, Türkiye Yüzyılı'nı omuzları üzerinde azimle, gayretle fedakârlıkla cesaretle ve dirayetle yükseltecek "600 kahraman" gördüğünü ifade ederek her bir milletvekili adayını 81 ilde bağırlarına basmak için bekleyen millete emanet ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona birlikte girdiği eşi Emine Erdoğan ile kürsüye el ele çıktı ve partilileri selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Türkiye Yüzyılı için doğru adamla yola devam" mesajının verildiği video gösterimi yapıldı.

Yücel Arzen'in ilk kez dinlenen "Söyle" şarkısının bir bölümünde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saat 30 dakika kürsüde kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından milletvekili adaylarının isimleri okundu.

Programda ayrıca, Uğur Işılak'ın seslendirdiği "Doğruya doğru", "Bu yüzyılın adı Türkiye", "Doğru Adam" adlı şarkıları da dinletildi.