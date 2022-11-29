2023 Açık Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?

AÖL sınav tarihleri, açık lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 açık öğretim lisesi takvimine göre 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak, AÖL sınavları online mi olacak? Açık lise mezuniyet şartları neler? Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

AÖL sınav tarihleri sorgulamaları hız kazanırken Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise mezuniyet şartları neler? soruları da gündeme geldi. Sınava katılacak adaylar 1. dönem Açık Lise sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise mezuniyet şartları neler? AÖF sınavları online mi? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

AÖL 2022-2023 eğitim yılı birinci dönem sınavları e-Sınav şeklinde düzenlenecek.

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim yılında mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaş ve üstü öğrencilerin ders gördüğü toplam dönem sayısı 5'e çekildi. 18 yaş ve altı öğrencilerde ise en az 8 veya üzeri olması bekleniyor.

Bakanlığa bağlı Açık Liselerden mezun olabilmek için toplam kredinin en az 170 olması, ortak derslerin başarıyla tamamlanması ve Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olma şartı aranacak.