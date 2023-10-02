"Temel Antrenörlük eğitimi 2022/3 ne zaman?" Araştırılıyor. Antrenör Eğitim Sistemi Temel (Teorik) ve Uygulama Eğitimi olarak 2 aşamadan oluşmaktadır. Temel Eğitim uzaktan eğitim modeli ile Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülmektedir. Peki, 2023/3 Antrenör temel eğitim programi başvuru, sınav tarihi ne zaman, başladı mı? İşte detaylar…

2023/3 ANTRENÖR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI başvuru, sınav tarihi ne zaman, başladı mı? Temel Antrenörlük eğitimi 2022/3 ne zaman?

Temel Eğitim başvuruları e-Devlet Kapısı-GSB- Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Şimdi ise gözler 2023/3 Antrenör temel eğitim programi başvuru, sınav tarihi ne zaman, başladı mı? Temel Antrenörlük eğitimi 2022/3 ne zaman? Sorularına çevrildi. Detaylar haberimizdedir…

2023/3 ANTRENÖR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Temel Eğitim başvuruları 02-13 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı-GSB- Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurularını yapan adayların belirtmiş oldukları e-posta adresine referans numarası iletilecektir. Antrenör temel eğitim ve kayıt yenileme (bütünleme) sınav ücreti ödemelerini referans numaraları ya da Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numaraları ile02 Ekim 2023 tarihinden itibaren, 13 Ekim 2023 saat 17:00' a kadar Ziraat Bankası Şube/Atm ve Mobil (Kurumsal Ödemeler/Gençlik ve Spor Bakanlığı Kursiyer ödemeleri) ödeme kanallarından gerçekleştirebilecektir.

TEMEL ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 2022/3 NE ZAMAN?

Temel Eğitim başvuruları 02-13 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı-GSB-Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanan tüm adayların 06 Kasım – 08 Aralık 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne (http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) giriş yaparak sınav kaydı oluşturması gerekmektedir. Sınav kaydı oluşturmak için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Anadolu Üniversitesi aday işlemleri sistemi üzerinden sınav kaydı yapmayan kursiyerler sınava katılamayacaktır.

2023/3 ANTRENÖR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2023/3 dönemi sınav tarihi olan 14 Ocak 2024 günü tüm adayların sınavları gerçekleştirilecektir.