2023-2024 Umre Sezonu İçin Vatandaşlara Dolandırıcılara Karşı Uyarı

2023-2024 umre sezonu için vatandaşların hazırlıkları başlarken, seyahat acenteleri çalışanları, vatandaşlar dolandırıcı firmalara paralarını kaptırmamaları konusunda uyararak, "Resmi kurumlarla irtibat halinde olsunlar. Güvendikleri ve bildikleri firmalarla çalışsınlar" şeklinde uyarılarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2023-2024 yılı umre turları için kayıtların 10 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurmasının ardından umre turu seyahat acentelerinde hareketlilik başladı. 2023 yılı hac sezonunun bitmesiyle Türk hacılar Türkiye'ye dönerken, umreye gidecek vatandaşlar hazırlıklara koyuldu. Dini bir ibadet olan umre için hac ve umre turu seyahat acentelerine giden vatandaşlar acente yetkililerinden bilgi edinirken, kutsal mekanlara ilk umre seferinin 9 Ağustos'ta başlayacağı turlar için 45-50 kişilik kafilelerin oluşması ön görülüyor. Seyahat acentesi sahipleri, vatandaşların daha çok kış sezonu için başvuru yaptıklarını belirtirken, dolandırıcı firmalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

"Bizdeki umre turları daha çok kış ayları için oluyor"

Eskişehir'de hac ve umre turu seyahat acentesi sahibi Mehmet Duymuş, Ağustos ayında başlayacak umre turları için vatandaşlardan başvuruların gelmeye başladığını dile getirdi. Şu anda kış ayı umre turuna yönelik başvurular olduğunu belirten Duymuş, "Vatandaşların başvurularını almaya başladık. İlk umre turu 9 Ağustos'ta başlayacak. Sonrasında ise her ay itibariyle umre turlarımız olacak. Ortalama 45-50 kişilik grupların oluşacağını düşünüyoruz. Şu an yaz ayları olduğu için Arabistan'da hava sıcaklıkları yüksek seviyede seyrediyor. Bizdeki umre turları daha çok kış ayları için oluyor. Umre kafilelerin kontenjanı bazen bir uçağın yolcu toplam sayısına da ulaşabiliyor. Eylül, Ekim, Kasım ayı için de başvuruları bekliyoruz. Okullar açılmadan önce ibadetlerini yapıp gelmek isteyen vatandaşların başvurularını alıyoruz" diye konuştu.

"Dolandırıcı firmalara paralarını kaptırmasınlar"

İbadetlerinin ziyan olmaması için umreye gidecek vatandaşların bilinen seyahat firmaları ile iletişim kurmalarının gerekli olduğunu vurgulayan Duymuş, Turizm Bakanlığı'ndan onaylı seyahat belgesi olan firmalarla görüş alışverişi yapılmasının ifade ederek şunları söyledi:

"Hac ve umre, Allah huzurunda yapılan bir ibadettir. Vatandaşlarımıza yanlış bilgi vermeden, doğrusu ne ise onu anlatarak ibadetlerini yaptırmak istiyoruz. Umreye gitmeden önce iyi bir araştırma yapılması gerekiyor. Eskişehir'de birkaç tane umre turları ile ilgilenen firma var. Turun içeriklerini iyi öğrensinler. Dolandırıcı firmalara paralarını kaptırmasınlar. Resmi kurumlarla irtibat halinde olsunlar. Güvendikleri ve bildikleri firmalarla çalışsınlar. Bilmedikleri firmalara hemen ücret yatırmasınlar. Vatandaşlar bize müracaat ettiği zaman pasaport işlemleri dahil hepsini yapıyoruz. Pasaport onayı için randevu alıyoruz. Ücret yatırma, fotoğraf çekimi gibi işlemleri adaylarımıza anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'ın belirlediği alt limit fiyatını uyguluyoruz. Daha sonra gerekli bütün işlemler ile biz ilgileniyoruz. Umre turlarımız Suudi Arabistan ya da Medine rotası şeklinde yapılacak. 14 ila 20 gün arasında bu umre sürecek." - ESKİŞEHİR