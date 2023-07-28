2023-2024 futbol sezonu şampiyonunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde hangi turdan başlayacağı merak konusu oldu. Peki 2023-2024 sezonu şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan başlayacak, gruplardan mı başlayacak? İşte bu sezonun şampiyonu gelecek sezon yani 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan, gruplardan mı katılacak?

Bu sezonun şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan mı katılacak? 2023-2024 futbol sezonu şampiyonunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde hangi turdan başlayacağı merak konusu oldu. Peki 2023-2024 sezonu şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan başlayacak, gruplardan mı başlayacak? İşte bu sezonun şampiyonu gelecek sezon yani 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan, gruplardan mı katılacak? Detaylar...

ŞAMPİYON OLAN TAKIM GELECEK SEZON HANGİ TURDAN BAŞLAYACAK?

Bu sezon şampiyon olan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Ligi ikinci sırada bitiren takım ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak. Yani gelecek sezon Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne eskisi gibi 2 takım gönderecek.

Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılabilmesi için ülke puanı sıralamasında ilk 10 arasında yer alması gerekiyor. Şu anda Türkiye 12. sırada yer almaktadır. Eğer bu sezonun sonunda ilk 10'a girmesi durumunda gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak.