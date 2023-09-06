2023-2024 Servis ücreti ne kadar? Servis ücret tarifesi belli oldu mu? Servis ücretleri kaç TL?

2023-2024 eğitim öğretim yılında servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahları belirlendi. Servis ücret tarifesi okulların açılması ile birlikte gündeme geldi ve veliler tarafından merak edildi. Peki, 2023-2024 Servis ücreti ne kadar? Servis ücret tarifesi belli oldu mu? Servis ücretleri ne kadar, kaç TL?

2023-2024 Servis ücreti ne kadar? Sorusu, yeni öğretim döneminde en çok merak edilmekte olan sorular arasında yerini aldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı servis güzergah ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifelerinin belirlenmesi için tüm paydaşların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Peki, 2023-2024 Servis ücreti ne kadar? Servis ücret tarifesi belli oldu mu? Servis ücretleri ne kadar, kaç TL?

2023-2024 SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden'in başkanlığında yapılan toplantıya Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ile Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katılım sağladı.

2023-2024 (S Plaka) öğrenci güzergah servis ücret tarifesinin görüşüldüğü toplantıda en kısa mesafe (0-1 km) 980 TL, en uzun mesafe olan 23-25 km ise 2160 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 36 hafta üzerinden uygulamaya konulan servis ücret tarifesinde iki (2) çocuğun birden servisle yolculuk yapması halinde de yüzde 10 indirim uygulanması da temsilcilerin imzalarıyla karara bağlandı.