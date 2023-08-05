2023 -2024 okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatilin ortalarına gelinmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nde okulların açılacağı tarih duyuruldu. Peki, 2023-24 okullar ne zaman açılacak?

Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Ayrıca 1 Ocak, 23 Nisan,1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz gibi tarihler resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak. Ayrıca 3 günlük Ramazan Bayramı'nda okullar dini bayram sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verecekler.