YKS yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor ve kyk yurtlarında barınmak isteyen kişiler 2023 – 2024 KYK yurt başvuruları ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Peki, 2023 – 2024 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

2023 – 2024 KYK yurt başvuruları ne zaman? Sorusu, özellikle şehir dışında üniversite kaydı yaptıracak olan adayların gündeminde yer almakta. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından yurt başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor ve KYK yurt başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 – 2024 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

2023 – 2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyurunun ardından başlayacak ve adaylar e – Devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde kyk yurt başvuru işlemlerini online bir şekilde gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuru tarihine ilişkin bir tarih henüz paylaşılmadı fakat geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda 2023 – 2024 KYK yurt başvurularının kasım ayı içerisinde alınması bekleniyor.

İKİNCİ ÖĞRETİM KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

İkinci öğretim öğrenciler, birinci öğretim öğrenciler gibi hiçbir fark olmaksızın KYK yurtlarından faydalanabilmektedirler. Ancak yer yer bazı KYK yurtlarında, ikinci öğretim öğrencilerin akşam yemeği saatlerinde yemek problemi yaşadığı görülebilmektedir. Buna göre İkinci öğretim öğrenciler KYK yurtlarında konaklama hakkına sahiptir.