Üniversite yerleştirme sonuçları adayların erişimine ÖSYM internet sitesi üzerinden açılmıştı. Şehir dışında yerleşen adaylar gözlerini KYK başvurularına çevirdi. 2023-2024 KYK YURT başvuruları başladı mı, son başvuru tarihleri ne zaman? Gündemde en çok aratılan sorulardan oldu. İşte KYK 2023-2024 yurt başvuru tarihleri…

Üniversiteye yerleşen öğrenciler tarafından gündeme geliyor. KYK yurtlarında uygun fiyatlı barınmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırmalarını sürdürmekte. Üniversiteliler aynı zamanda 2023-2024 KYK yurt başvuru ekranı, sorgulama ve son başvuru tarihi aratmalarını gerçekleştiriyor. İşte yeni dönem için KYK yurtları başvuru tarihleri…

2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 yılı için KYK yurt başvurularına dair henüz net bir tarih belirlenmedi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yakın zamanda yapacağı açıklama ile KYK başvuru tarihleri kesinleşecek. Geçtiğimiz yıl, 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen KYK yurt başvurularının bu yıl için de benzer bir tarih aralığında başlaması bekleniyor. Bu durum, bu hafta içerisinde KYK yurt başvurularının açılabileceği şeklinde tahmin ediliyor. Gelişmeler ve detaylı bilgiler paylaşıldığında haberi güncelleyerek aktaracağız.

2023-2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. KYK Yurt başvuruları ise bu günlerde başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları başladığında öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilecekler.