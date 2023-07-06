İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilk öğretimi ifade eder. Erken çocukluk eğitimi ve çocuk bakımında önemli yer tutar. İlkokula kayıt yaptıracak olan veliler ise 2023 - 2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? sorularını araştırdı.

2023 - 2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? soruları merak ediliyor. İlkokula başlayacak öğrenciler için heyecan dorukta devam ederken veliler 2023 - 2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? sorularını merak ediyor.

2023 -2024 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 - 24 ilkokul kayıtları 03.07.2023 tarihinde başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlandığı takvimde yer alan bilgilere göre okullar 11 Eylül'de açılacak.

İLKOKUL KAYDI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)

İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

İLOKUL 1. SINIFA KAÇ YAŞINDA, KAÇ AYLIKKEN BAŞLANIYOR?

69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.

66 – 68 aylık çocuklar velilerinin istemesi durumunda dilekçe 1.sınıfa kaydettirilebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar için 1.sınıf kayıtları zorunludur. Sağlık raporu veya dilekçe ile kayıtları ertelenemez.