2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu nereden yapılır? İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir?

2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor ve İBB yurt başvurusu nereden yapılır merak ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir sorusu gündeme geliyor Peki, 2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu nereden yapılır? İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir?