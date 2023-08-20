2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu nereden yapılır? İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir?
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2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor ve İBB yurt başvurusu nereden yapılır merak ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir sorusu gündeme geliyor Peki, 2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu nereden yapılır? İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir?
İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt imkanı sunuyor. 2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu nereden yapılır? İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir? soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023-2024 İBB yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvurusu nereden yapılır? İBB öğrenci yurtlarında kimler kalabilir? Detaylar haberimizdedir…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite okuyacak öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. Başvuru için detaylı bilgi https://yurt.ibb.istanbul/basvuru-adimlari sitesinden ulaşabilirsiniz. Yurt başvuruları internet üzerinden 21 Ağustos 2023 ile 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılmaktadır.
İBB yurt başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular için https://yurt.ibb.istanbul/ resmi sitesinden yapabilirsiniz
- T.C. vatandaşı olmak,
- Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
- Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,
- Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
- Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.
- Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
- Kamu personeli olmaması.
- Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
- Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.