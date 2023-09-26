2023-2024 Green Card (Yeşil Kart) başvuru 2024 ne zaman? DV2025 Green Card 2025 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet hakkı veren bir göçmen vizesi programının adıdır. Milyonlarca başvurucu şimdi "2023-2024 Green Card (Yeşil Kart) başvuru 2024 ne zaman?" Sorusuna yanıt arıyor. Resmi olarak "Daimi Yabancı İkamet İzni" olarak adlandırılan Green Card, ABD'ye daimi olarak yerleşmek isteyen yabancıların alabileceği bir belgedir. Peki, DV2025 Green Card 2025 başvuruları başladı mı? İşte detaylar…

Green Card sahipleri, ABD'de sınırsız süreyle yaşama, çalışma, eğitim alma ve iş kurma hakkına sahiptirler. Ayrıca, Green Card sahipleri, Amerikan vatandaşları gibi federal hükümetin sunduğu birçok haktan ve faydadan yararlanabilirler. Örneğin, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal güvence programlarına katılma ve federal iş olanakları gibi imkanlar Green Card sahipleri için geçerlidir. Peki, 2023-2024 Green Card (Yeşil Kart) başvuru 2024 ne zaman? DV2025 Green Card 2025 başvuruları başladı mı? İşte detaylar…

2023-2024 GREEN CARD (YEŞİL KART) BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

Green Card almak, ABD'de daimi ikamet hakkı elde etmek anlamına gelir, ancak bu süreç uzun ve karmaşıktır. Başvuranlar, başvuru süreçlerini ve gerekliliklerini dikkatlice incelemelidirler. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi ve rehberlik, Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu veya ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri (USCIS) gibi resmi kaynaklardan alınmalıdır.

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında gerçekleştiriliyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı henüz ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından açıklanmadı. Duyurulduğunda haberimizde yer bulacaktır.

DV2025 GREEN CARD 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi, Amerika Birleşik Devletleri'ne daimi ikamet hakkı elde etmek isteyen yabancılar için büyük bir fırsattır. Başvurular, her yıl düzenlenen DV (Diversity Visa) Lottery çekilişi aracılığıyla yapılır ve başvurular ücretsizdir. İşte Green Card çekilişi başvurusunun nasıl yapılacağına dair temel bilgiler:

Resmi İnternet Sitesini Ziyaret Edin: Green Card başvurusu için resmi internet sitesi olan DV Lottery resmi web sitesini (http://dvprogram.state.gov) ziyaret edin. Başvurular sadece bu resmi siteden yapılmalıdır. Üçüncü taraf veya aracı kurumlarla başvuru yapmaya çalışmaktan kaçının.

Başvuru Tarihlerini Takip Edin: Green Card çekilişi başvuruları yıllık olarak açılır ve sınırlı bir süre içinde alınır. Başvuru tarihlerini dikkatlice takip edin ve başvurunuzu belirtilen süre içinde tamamlayın. Başvuru süresi genellikle birkaç hafta ile sınırlıdır.

Başvuru Formunu Doldurun: Resmi internet sitesindeki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurun. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizi, aile bilgilerinizi ve fotoğrafınızı eklemeniz gerekecektir.

Fotoğraf Kurallarına Uyun: Başvuruda kullanacağınız fotoğrafın, resmi kurallara uygun olması önemlidir. Fotoğraf kurallarını ve gereksinimlerini dikkatle inceleyin ve uygun bir fotoğraf yükleyin.

Başvurunuzu Onaylayın ve Referans Numarasını Saklayın: Başvuru formunu tamamladıktan sonra, başvurunuzu onaylayın. Onay işlemi sonrasında size bir başvuru referans numarası verilecektir. Bu numarayı güvenli bir yerde saklayın, çünkü bu numara, başvuru sonuçlarınızı kontrol etmek için gereklidir.

Sonuçları Takip Edin: Başvurunuzun sonuçlarını öğrenmek için resmi internet sitesini kullanın. Kazananlar, başvurularının kabul edildiğini ve Green Card başvurusu yapmaya hak kazandıklarını öğrenirler.

Green Card çekilişi başvurusu yapmak oldukça kolaydır ve ücretsizdir. Ancak başvuru sürecini dikkatle takip etmek ve resmi kurallara uymak önemlidir. Kazananlar, ABD'ye yerleşmek için daha fazla prosedürü tamamlamalıdır. Başvurunuzun kabul edilip edilmediğini ve sonuçları öğrenmek için resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.