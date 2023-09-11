2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi için Kasım ayı ara tatil tarihi ve yaz tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan detaylar milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Peki, 2023-2024 ara tatil, yaz tatili ne zaman, 1. ve 2. ara tatil tarihleri ne? 2024 yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman? İşte detaylar

Okulların 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kasım ayı ara tatili tarihine odaklandılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine göre ara tatil tarihleri belirlendi. Peki, 2023-2024 ara tatil, yaz tatili ne zaman, 1. ve 2. ara tatil tarihleri ne? 2024 yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2024 ARA TATİL, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre;

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

Sömestr tatili ise 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecektir.

Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecektir.

Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak ve eğitim yılı sona erecektir.

Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil ve dönemlerdir.