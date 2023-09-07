Açık Öğretim Lisesi çevrim içi (online) sınav tarihleri ve AÖL sınavları yüz yüze mi olacak yoksa online mi gerçekleşeceği merak ediliyor. Öğrenciler, 2023- 2024 Açık Lise sınavları online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023- 2024 Açık Lise sınavları online mı olacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak? AÖL sınav tarihleri!

2024 AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacağı ve AÖL sınav tarihleri ne zaman olacağı gündeme geliyor. AÖL 2022-2023 öğretim yılı sona ermesiyle birlikte 2024 Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak merak ediliyor. AÖL 3. dönem sınavları online olarak tamamlanmıştır. Buna göre, 2023- 2024 Açık Lise sınavları online mı olacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak? AÖL sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

2023- 2024 AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Açık Lise öğrencileri online sınav dönemi bitti. Ancak 2024 AÖL sınavları yüz yüze mi olacak yoksa online mı gerçekleşeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldikten sonra haberimiz güncellenecektir.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak. AÖL 3. dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor. AÖL (Açık öğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.4. Dönem sınavları olarak da bilinen ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.