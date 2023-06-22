TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, çekilen kurayla belirlendi. Peki, 2023-2024 2. Lig Beyaz grupta hangi takımlar var?

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, çekilen kurayla belirlendi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. Takımların yer aldığı gruplar açıklandı. 2023-2024 2. Lig Beyaz grupta hangi takımlar var?

2023-2024 2. LİG BEYAZ GRUPTA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Kura çekimlerinin ardından takımların yer aldığı gruplar şu şekilde:

TFF 2. Lig Beyaz Grup:

1461 Trabzon FK

Adıyaman FK

Afjet Afyonspor

Altınordu

Ankara Demirspor

Ankaraspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler

Bitexen Vanspor

Bucaspor 1928

Bursaspor

Diyarbekirspor

Esenler Erokspor

Karacabey Belediyespor

Kırşehir Futbol SK

Nazilli Belediyespor

Serik Belediyespor

Weecains Kırklarelispor

Yeni Mersin İdmanyurdu

Zonguldak Kömürspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup:

68 Aksaray Belediyespor

Amed Sportif Faaliyetler

Anagold 24 Erzincanspor

Arnavutköy Belediyespor

Belediye Derincespor

Denizlispor

Düzcespor

Etimesgut Belediyespor

Fethiyespor

GMG Kastamonuspor

Iğdır FK

Isparta 32 Spor

İnegölspor

İskenderunspor

Karaman FK

Menemen FK

Sarıyerspor

Somaspor

Uşakspor

TFF 3. Lig 1. Grup:

52 Orduspor FK

Aliağa Futbol

Artvin Hopespor

Ayvalıkgücü Belediyespor

Edirnespor

Gümüşhane Sportif Faaliyetler

İnegöl Kafkas Gençlikspor

Karabük İdmanyurdu

Kepez Belediyespor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Küçükçekmece Sinopspor

Malatya Arguvan

Mardin 1969

Talasgücü Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu

TFF 3. Lig 2. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor

Amasyaspor FK

Anadolu Üniversitesispor

Batman Petrolspor

Bulvarspor

Efeler 09 Spor

Elazığspor

Ergene Velimeşespor

Eynesil Belediyespor

Hacettepe 1945

Karşıyaka

Pazarspor

Sapanca Gençlikspor

Silifke Belediyespor

Turgutluspor

TFF 3. Lig 3. Grup:

1922 Konyaspor

Ağrı 1970 Spor

Akhisarspor

Bayburt Özel İdare

Belediye Kütahyaspor

Büyükçekmece Tepecikspor

Darıca Gençlerbirliği

Erbaaspor

Fatsa Belediyespor

Kahramanmaraş İstiklalspor

Karbel Karaköprü Belediyespor

Kuşadasıspor

Osmaniyespor FK

Silivrispor

Sivas Belediyespor

Viven Bornova FK

TFF 3. Lig 4. Grup:

23 Elazığ FK

Adana 1954 FK

Alanya Kestelspor

Balıkesirspor

Bergama Belediyespor

Bursa Yıldırımspor

Çatalcaspor

Güneş Holding Çankaya FK

Kahramanmaraşspor

Muş 1984 Muşspor

Nevşehir Belediyespor

Orduspor 1967

Sebat Gençlikspor

Siirt İl Özel İdaresispor

Sultanbeyli Belediyespor

Tokat Belediye Plevnespor