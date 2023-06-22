2023-2024 2. Lig Beyaz grupta hangi takımlar var?
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TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, çekilen kurayla belirlendi. Peki, 2023-2024 2. Lig Beyaz grupta hangi takımlar var?
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, çekilen kurayla belirlendi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. Takımların yer aldığı gruplar açıklandı. 2023-2024 2. Lig Beyaz grupta hangi takımlar var?
2023-2024 2. LİG BEYAZ GRUPTA HANGİ TAKIMLAR VAR?
Kura çekimlerinin ardından takımların yer aldığı gruplar şu şekilde:
TFF 2. Lig Beyaz Grup:
1461 Trabzon FK
Adıyaman FK
Afjet Afyonspor
Altınordu
Ankara Demirspor
Ankaraspor
Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler
Bitexen Vanspor
Bucaspor 1928
Bursaspor
Diyarbekirspor
Esenler Erokspor
Karacabey Belediyespor
Kırşehir Futbol SK
Nazilli Belediyespor
Serik Belediyespor
Weecains Kırklarelispor
Yeni Mersin İdmanyurdu
Zonguldak Kömürspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup:
68 Aksaray Belediyespor
Amed Sportif Faaliyetler
Anagold 24 Erzincanspor
Arnavutköy Belediyespor
Belediye Derincespor
Denizlispor
Düzcespor
Etimesgut Belediyespor
Fethiyespor
GMG Kastamonuspor
Iğdır FK
Isparta 32 Spor
İnegölspor
İskenderunspor
Karaman FK
Menemen FK
Sarıyerspor
Somaspor
Uşakspor
TFF 3. Lig 1. Grup:
52 Orduspor FK
Aliağa Futbol
Artvin Hopespor
Ayvalıkgücü Belediyespor
Edirnespor
Gümüşhane Sportif Faaliyetler
İnegöl Kafkas Gençlikspor
Karabük İdmanyurdu
Kepez Belediyespor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Küçükçekmece Sinopspor
Malatya Arguvan
Mardin 1969
Talasgücü Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu
TFF 3. Lig 2. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor
Amasyaspor FK
Anadolu Üniversitesispor
Batman Petrolspor
Bulvarspor
Efeler 09 Spor
Elazığspor
Ergene Velimeşespor
Eynesil Belediyespor
Hacettepe 1945
Karşıyaka
Pazarspor
Sapanca Gençlikspor
Silifke Belediyespor
Turgutluspor
TFF 3. Lig 3. Grup:
1922 Konyaspor
Ağrı 1970 Spor
Akhisarspor
Bayburt Özel İdare
Belediye Kütahyaspor
Büyükçekmece Tepecikspor
Darıca Gençlerbirliği
Erbaaspor
Fatsa Belediyespor
Kahramanmaraş İstiklalspor
Karbel Karaköprü Belediyespor
Kuşadasıspor
Osmaniyespor FK
Silivrispor
Sivas Belediyespor
Viven Bornova FK
TFF 3. Lig 4. Grup:
23 Elazığ FK
Adana 1954 FK
Alanya Kestelspor
Balıkesirspor
Bergama Belediyespor
Bursa Yıldırımspor
Çatalcaspor
Güneş Holding Çankaya FK
Kahramanmaraşspor
Muş 1984 Muşspor
Nevşehir Belediyespor
Orduspor 1967
Sebat Gençlikspor
Siirt İl Özel İdaresispor
Sultanbeyli Belediyespor
Tokat Belediye Plevnespor