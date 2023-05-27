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2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

Gündem Haberleri

Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2023 seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!

2023 seçim anketlerinin ardından seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!


"2. Tur Oy Tercihleri"

R. Tayyip Erdoğan: %46,7

K. Kılıçdaroğlu: %48,1

Kararsız: %5,2

"Kararsızların Orantısal Dağılımı"

R. Tayyip Erdoğan: %49,2

K. Kılıçdaroğlu: %50,8

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%54,4 Recep Tayyip Erdoğan

%45,6 Kemal Kılıçdaroğlu

Trendpoll

18-21 Mayıs 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%52,7 Recep Tayyip Erdoğan

%47,3 Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlı Araştırma

16-24 Mayıs 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%52,5 Recep Tayyip Erdoğan

%47,5Kemal Kılıçdaroğlu

PİAR Araştırma

23-25 Mayıs 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%54,46 Recep Tayyip Erdoğan

%45,54 Kemal Kılıçdaroğlu

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%53,94 Recep Tayyip Erdoğan

%46,06 Kemal Kılıçdaroğlu

25-26 Mayıs 2023

81 İl, 3.250 kişi

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%53,8 Recep Tayyip Erdoğan

%46,2 Kemal Kılıçdaroğlu

24-26 Mayıs 2023

4.494 kişi

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

6.100 seçmen Türkiye geneli19-25 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi

Recep Tayyip Erdoğan %52,3

Kemal Kılıçdaroğlu.%47,7

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%51,0 Kemal Kılıçdaroğlu

%46,0 Recep Tayyip Erdoğan

%2,9Sinan Oğan

SAROS

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%51,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,3 Recep Tayyip Erdoğan

%2,6Sinan Oğan

%0,8Muharrem İnce (Çekildi)

PİAR Araştırma

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,7 Recep Tayyip Erdoğan

%5,7Sinan Oğan

%0,8Muharrem İnce

AKSOY Araştırma

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

%49,1Kemal Kılıçdaroğlu

%46,9 Recep Tayyip Erdoğan

%2,7Sinan Oğan

%1,3Muharrem İnce (Çekildi)

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,6 Recep Tayyip Erdoğan

%46,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%3,1Sinan Oğan

Asal Araştırma

%50,5 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,2 Recep Tayyip Erdoğan

%3,8Sinan Oğan

%2,5Muharrem İnce

Bulgu Araştırma

2-8 Mayıs 2023


2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 Genel Seçim Anketi

%51,7Kemal Kılıçdaroğlu

%44,2 Recep Tayyip Erdoğan

%2,8Sinan Oğan

%1,3Muharrem İnce (Çekildi)

10-11 Mayıs 2023.

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%44,8 Kemal Kılıçdaroğlu

%41,4Recep Tayyip Erdoğan

%9,0Kararsız

%4,8Sandığa Gitmem

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,1 Kemal Kılıçdaroğlu

%44,6 Recep Tayyip Erdoğan

%3,0Muharrem İnce

%2,3Sinan Oğan

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%42,7 Kemal Kılıçdaroğlu

%40,1 Recep Tayyip Erdoğan

%3,1Sinan Oğan

%1,1Muharrem İnce

%10,0 Kararsız Seçmen

%3,0Sandığa Gitmem

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,6 Recep Tayyip Erdoğan

%3,0Sinan Oğan

%2,5Muharrem İnce

Avrasya Araştırma

27 Nisan | 5 Mayıs 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%48,6 Kemal Kılıçdaroğlu

%42,5 Recep Tayyip Erdoğan

%5,2Sinan Oğan

%3,7Muharrem İnce

27-30 Nisan 202

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%51,2 Kemal Kılıçdaroğlu

%48,8 Recep Tayyip Erdoğan

25-30 Nisan 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%41,7 Recep Tayyip Erdoğan

%37,7 Kemal Kılıçdaroğlu

%3,1Muharrem İnce

%3,0 Sinan Oğan

%6,8 Kararsız

%5,9 Fikrim yok

%1,8 Oy Kullanmayacağım

27 Nisan | 2 Mayıs

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

AKSOY / NİSAN 2023(26-28 Nisan 2023)

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%54,2 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,8 Recep Tayyip Erdoğan

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%49,4 Kemal Kılıçdaroğlu

%47,1 Recep Tayyip Erdoğan

%2,3 Sinan Oğan

%1,2 Muharrem İnce

15-18 Nisan 2023

TEAM ARAŞTIRMA

Nisan 4. Hafta

%53,0 Recep Tayyip Erdoğan

%47,0 Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%49,4 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,7 Recep Tayyip Erdoğan

%4,5Muharrem İnce

%2,4Sinan Oğan

13-24 Nisan 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%49,1 Kemal Kılıçdaroğlu

%47,2 Recep Tayyip Erdoğan

%2,3 Muharrem İnce

%1,3 Sinan Oğan

Saros Araştırma |

25-30 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%50,7 Kemal Kılıçdaroğlu

%49,3 Recep Tayyip Erdoğan

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%49,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%42,4 Recep Tayyip Erdoğan

%6,1Muharrem İnce

%2,2Sinan Oğan

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%48,6 Recep Tayyip Erdoğan

%44,1 Kemal Kılıçdaroğlu

%4,3Muharrem İnce

%3,0Sinan Oğan

%47,8 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,7 Recep Tayyip Erdoğan

%3,4Muharrem İnce

%1,1Sinan Oğan

%4.0 Kararsız

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%52,1 Recep Tayyip Erdoğan

%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu

GENAR - NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%51,7 Recep Tayyip Erdoğan

%48,3 Kemal Kılıçdaroğlu

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%47,4 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,9 Recep Tayyip Erdoğan

%6,5Muharrem İnce

%2,2Sinan Oğan

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,3

Muharrem İnce: Yüzde4,8

Sinan Oğan: 2

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%46,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,2 Recep Tayyip Erdoğan

%5,5 Muharrem İnce

%2,4 Sinan Oğan

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

MetroPOLL'ün Mart ayı anketi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirildi. Buna göre, "Kılıçdaroğlu" diyenlerin oy oranı yüzde 44.6, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42 oldu. İki isim arasındaki fark ise yüzde 2.6 olarak ölçüldü.

TekAr Araştırma Şirketi, 11 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında, 26 ilde düzenlediği anketin sonuçlarını yayınladı.

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%51,3Kemal Kılıçdaroğlu

%44.0 Recep Tayyip Erdoğan

%3,5Muharrem İnce

%1,2Sinan Oğan

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%56,8 Kılıçdaroğlu

%43,2 Erdoğan

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

Artı Bir Araştırma Cumhurbaşkanlığı Anketi:

%51,3 Kılıçdaroğlu

%44,0 Erdoğan

%3,5 İnce

%1,2 Oğan

(2023 Mart)

Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4

1. tur anketi:

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel (ORC,PİAR, ...) seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye anketleri!

2. tur anketi:

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel (ORC,PİAR, ...) seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

ADA - MART 2023

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

MAK ARAŞTIRMA MART 2023

Kemal Kılıçdaroğlu: 47

Recep Tayyip Erdoğan: 42

Muharrem İnce ve diğer adaylar: 3

Kararsız: 8

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye seçim anketleri!

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB, seçim anketi, anket sonuçları

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB, seçim anketi, anket sonuçları

2023 Genel Seçim Anketi

%32,1 AKParti

%27,3 CHP

%13,6 İYİP

%12,0 HDP

%6,8 MHP

%5,8 DİĞER

%0,9 DEVA

%0,8 SP

%0,7 GP

2023 seçim anketleri! Anket şirketleri deprem sonrası seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB, seçim anketi, anket sonuçları

Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.

2022 seçim anketleri! Anket şirketleri tüm seçim anket sonuçları ve son seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB, seçim anketi, anket sonuçları

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından "2023'ün ilk sonuçları" diye yazarak 2-5 Ocak 2023'te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı:

AKParti yüzde 32,0

CHP yüzde 23,5

İYİ Parti yüzde 19,1

HDP yüzde 7,3

MHP yüzde 6,2

Gelecek yüzde 2,9

DEVA yüzde 2,5

TDP yüzde 2,2

BTP yüzde 1,8

Diğer yüzde 2,5


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