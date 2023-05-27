2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR
Gündem Haberleri
Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2023 seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!
2023 seçim anketlerinin ardından seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!
"2. Tur Oy Tercihleri"
R. Tayyip Erdoğan: %46,7
K. Kılıçdaroğlu: %48,1
Kararsız: %5,2
"Kararsızların Orantısal Dağılımı"
R. Tayyip Erdoğan: %49,2
K. Kılıçdaroğlu: %50,8
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%54,4 Recep Tayyip Erdoğan
%45,6 Kemal Kılıçdaroğlu
Trendpoll
18-21 Mayıs 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%52,7 Recep Tayyip Erdoğan
%47,3 Kemal Kılıçdaroğlu
Şanlı Araştırma
16-24 Mayıs 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%52,5 Recep Tayyip Erdoğan
%47,5Kemal Kılıçdaroğlu
PİAR Araştırma
23-25 Mayıs 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%54,46 Recep Tayyip Erdoğan
%45,54 Kemal Kılıçdaroğlu
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%53,94 Recep Tayyip Erdoğan
%46,06 Kemal Kılıçdaroğlu
25-26 Mayıs 2023
81 İl, 3.250 kişi
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%53,8 Recep Tayyip Erdoğan
%46,2 Kemal Kılıçdaroğlu
24-26 Mayıs 2023
4.494 kişi
6.100 seçmen Türkiye geneli19-25 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi
Recep Tayyip Erdoğan %52,3
Kemal Kılıçdaroğlu.%47,7
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%51,0 Kemal Kılıçdaroğlu
%46,0 Recep Tayyip Erdoğan
%2,9Sinan Oğan
SAROS
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%51,3 Kemal Kılıçdaroğlu
%45,3 Recep Tayyip Erdoğan
%2,6Sinan Oğan
%0,8Muharrem İnce (Çekildi)
PİAR Araştırma
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu
%45,7 Recep Tayyip Erdoğan
%5,7Sinan Oğan
%0,8Muharrem İnce
AKSOY Araştırma
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
%49,1Kemal Kılıçdaroğlu
%46,9 Recep Tayyip Erdoğan
%2,7Sinan Oğan
%1,3Muharrem İnce (Çekildi)
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%50,6 Recep Tayyip Erdoğan
%46,3 Kemal Kılıçdaroğlu
%3,1Sinan Oğan
Asal Araştırma
%50,5 Kemal Kılıçdaroğlu
%43,2 Recep Tayyip Erdoğan
%3,8Sinan Oğan
%2,5Muharrem İnce
Bulgu Araştırma
2-8 Mayıs 2023
2023 Genel Seçim Anketi
%51,7Kemal Kılıçdaroğlu
%44,2 Recep Tayyip Erdoğan
%2,8Sinan Oğan
%1,3Muharrem İnce (Çekildi)
10-11 Mayıs 2023.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:
%44,8 Kemal Kılıçdaroğlu
%41,4Recep Tayyip Erdoğan
%9,0Kararsız
%4,8Sandığa Gitmem
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%50,1 Kemal Kılıçdaroğlu
%44,6 Recep Tayyip Erdoğan
%3,0Muharrem İnce
%2,3Sinan Oğan
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%42,7 Kemal Kılıçdaroğlu
%40,1 Recep Tayyip Erdoğan
%3,1Sinan Oğan
%1,1Muharrem İnce
%10,0 Kararsız Seçmen
%3,0Sandığa Gitmem
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%50,9 Kemal Kılıçdaroğlu
%43,6 Recep Tayyip Erdoğan
%3,0Sinan Oğan
%2,5Muharrem İnce
Avrasya Araştırma
27 Nisan | 5 Mayıs 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%48,6 Kemal Kılıçdaroğlu
%42,5 Recep Tayyip Erdoğan
%5,2Sinan Oğan
%3,7Muharrem İnce
27-30 Nisan 202
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:
%51,2 Kemal Kılıçdaroğlu
%48,8 Recep Tayyip Erdoğan
25-30 Nisan 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%41,7 Recep Tayyip Erdoğan
%37,7 Kemal Kılıçdaroğlu
%3,1Muharrem İnce
%3,0 Sinan Oğan
%6,8 Kararsız
%5,9 Fikrim yok
%1,8 Oy Kullanmayacağım
27 Nisan | 2 Mayıs
AKSOY / NİSAN 2023(26-28 Nisan 2023)
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi
%54,2 Kemal Kılıçdaroğlu
%45,8 Recep Tayyip Erdoğan
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%49,4 Kemal Kılıçdaroğlu
%47,1 Recep Tayyip Erdoğan
%2,3 Sinan Oğan
%1,2 Muharrem İnce
15-18 Nisan 2023
TEAM ARAŞTIRMA
Nisan 4. Hafta
%53,0 Recep Tayyip Erdoğan
%47,0 Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%49,4 Kemal Kılıçdaroğlu
%43,7 Recep Tayyip Erdoğan
%4,5Muharrem İnce
%2,4Sinan Oğan
13-24 Nisan 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%49,1 Kemal Kılıçdaroğlu
%47,2 Recep Tayyip Erdoğan
%2,3 Muharrem İnce
%1,3 Sinan Oğan
Saros Araştırma |
25-30 Nisan 2023
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:
%50,7 Kemal Kılıçdaroğlu
%49,3 Recep Tayyip Erdoğan
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:
%49,3 Kemal Kılıçdaroğlu
%42,4 Recep Tayyip Erdoğan
%6,1Muharrem İnce
%2,2Sinan Oğan
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%48,6 Recep Tayyip Erdoğan
%44,1 Kemal Kılıçdaroğlu
%4,3Muharrem İnce
%3,0Sinan Oğan
%47,8 Kemal Kılıçdaroğlu
%43,7 Recep Tayyip Erdoğan
%3,4Muharrem İnce
%1,1Sinan Oğan
%4.0 Kararsız
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:
%52,1 Recep Tayyip Erdoğan
%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu
GENAR - NİSAN 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:
%51,7 Recep Tayyip Erdoğan
%48,3 Kemal Kılıçdaroğlu
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%47,4 Kemal Kılıçdaroğlu
%43,9 Recep Tayyip Erdoğan
%6,5Muharrem İnce
%2,2Sinan Oğan
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,3
Muharrem İnce: Yüzde4,8
Sinan Oğan: 2
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:
%46,9 Kemal Kılıçdaroğlu
%45,2 Recep Tayyip Erdoğan
%5,5 Muharrem İnce
%2,4 Sinan Oğan
MetroPOLL'ün Mart ayı anketi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirildi. Buna göre, "Kılıçdaroğlu" diyenlerin oy oranı yüzde 44.6, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42 oldu. İki isim arasındaki fark ise yüzde 2.6 olarak ölçüldü.
TekAr Araştırma Şirketi, 11 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında, 26 ilde düzenlediği anketin sonuçlarını yayınladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:
%51,3Kemal Kılıçdaroğlu
%44.0 Recep Tayyip Erdoğan
%3,5Muharrem İnce
%1,2Sinan Oğan
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%56,8 Kılıçdaroğlu
%43,2 Erdoğan
Artı Bir Araştırma Cumhurbaşkanlığı Anketi:
%51,3 Kılıçdaroğlu
%44,0 Erdoğan
%3,5 İnce
%1,2 Oğan
(2023 Mart)
Anketten çıkan cevaplar şöyle;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5
Erdoğan: Yüzde 42.4
Kararsız: Yüzde 7.7
Diğer: Yüzde 3.4
1. tur anketi:
2. tur anketi:
ADA - MART 2023
MAK ARAŞTIRMA MART 2023
Kemal Kılıçdaroğlu: 47
Recep Tayyip Erdoğan: 42
Muharrem İnce ve diğer adaylar: 3
Kararsız: 8
2023 Genel Seçim Anketi
%32,1 AKParti
%27,3 CHP
%13,6 İYİP
%12,0 HDP
%6,8 MHP
%5,8 DİĞER
%0,9 DEVA
%0,8 SP
%0,7 GP
Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından "2023'ün ilk sonuçları" diye yazarak 2-5 Ocak 2023'te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı:
AKParti yüzde 32,0
CHP yüzde 23,5
İYİ Parti yüzde 19,1
HDP yüzde 7,3
MHP yüzde 6,2
Gelecek yüzde 2,9
DEVA yüzde 2,5
TDP yüzde 2,2
BTP yüzde 1,8
Diğer yüzde 2,5
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023