2023 2. tur seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR

Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2023 seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!

2023 seçim anketlerinin ardından seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!

2023 ANKETLERİ





ORC ANKET MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

"2. Tur Oy Tercihleri"

R. Tayyip Erdoğan: %46,7

K. Kılıçdaroğlu: %48,1

Kararsız: %5,2

"Kararsızların Orantısal Dağılımı"

R. Tayyip Erdoğan: %49,2

K. Kılıçdaroğlu: %50,8

MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%54,4 Recep Tayyip Erdoğan

%45,6 Kemal Kılıçdaroğlu

Trendpoll

18-21 Mayıs 2023

ŞANLI ARAŞTIRMA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%52,7 Recep Tayyip Erdoğan

%47,3 Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlı Araştırma

16-24 Mayıs 2023

PİAR ARAŞTIRMA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%52,5 Recep Tayyip Erdoğan

%47,5Kemal Kılıçdaroğlu

PİAR Araştırma

23-25 Mayıs 2023

İDEA CONSULTİNG MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%54,46 Recep Tayyip Erdoğan

%45,54 Kemal Kılıçdaroğlu

ALF ARAŞTIRMA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

BETİMAR ANKETMAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%53,94 Recep Tayyip Erdoğan

%46,06 Kemal Kılıçdaroğlu

25-26 Mayıs 2023

81 İl, 3.250 kişi

İVEM ARAŞTIRMA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%53,8 Recep Tayyip Erdoğan

%46,2 Kemal Kılıçdaroğlu

24-26 Mayıs 2023

4.494 kişi

HBS ARAŞTIRMA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

6.100 seçmen Türkiye geneli19-25 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi

Recep Tayyip Erdoğan %52,3

Kemal Kılıçdaroğlu.%47,7

KONDA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

AREA MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

TÜSİAR MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

ASAL MAYIS 2023 / 2. TUR ANKETİ

SAROS/ MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%51,0 Kemal Kılıçdaroğlu

%46,0 Recep Tayyip Erdoğan

%2,9Sinan Oğan

SAROS

PİAR ARAŞTIRMA

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%51,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,3 Recep Tayyip Erdoğan

%2,6Sinan Oğan

%0,8Muharrem İnce (Çekildi)

PİAR Araştırma

AKSOY / MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,7 Recep Tayyip Erdoğan

%5,7Sinan Oğan

%0,8Muharrem İnce

AKSOY Araştırma

METROPOLL / MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

%49,1Kemal Kılıçdaroğlu

%46,9 Recep Tayyip Erdoğan

%2,7Sinan Oğan

%1,3Muharrem İnce (Çekildi)

ASAL ARAŞTIRMA/MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,6 Recep Tayyip Erdoğan

%46,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%3,1Sinan Oğan

Asal Araştırma

BULGU ARAŞTIRMA / MAYIS 2023

%50,5 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,2 Recep Tayyip Erdoğan

%3,8Sinan Oğan

%2,5Muharrem İnce

Bulgu Araştırma

2-8 Mayıs 2023

ORC / MAYIS 2023





2023 Genel Seçim Anketi

%51,7Kemal Kılıçdaroğlu

%44,2 Recep Tayyip Erdoğan

%2,8Sinan Oğan

%1,3Muharrem İnce (Çekildi)

10-11 Mayıs 2023.

SAROS MAYIS 2023

AREA/MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%44,8 Kemal Kılıçdaroğlu

%41,4Recep Tayyip Erdoğan

%9,0Kararsız

%4,8Sandığa Gitmem

ARTI 1/ MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,1 Kemal Kılıçdaroğlu

%44,6 Recep Tayyip Erdoğan

%3,0Muharrem İnce

%2,3Sinan Oğan

KONDA ANKET DEĞİŞİM GRAFİĞİ

ALF ARAŞTIRMA / MAYIS 2023

AREA MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%42,7 Kemal Kılıçdaroğlu

%40,1 Recep Tayyip Erdoğan

%3,1Sinan Oğan

%1,1Muharrem İnce

%10,0 Kararsız Seçmen

%3,0Sandığa Gitmem

SAROS ARAŞTIRMA MAYIS 2023

AVRASYA ARAŞTIRMA /MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%50,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,6 Recep Tayyip Erdoğan

%3,0Sinan Oğan

%2,5Muharrem İnce

Avrasya Araştırma

27 Nisan | 5 Mayıs 2023

YÖNEYLEM / MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%48,6 Kemal Kılıçdaroğlu

%42,5 Recep Tayyip Erdoğan

%5,2Sinan Oğan

%3,7Muharrem İnce

27-30 Nisan 202

MAK MAYIS 2023

SAROS ARAŞTIRMA / MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi: %51,2 Kemal Kılıçdaroğlu %48,8 Recep Tayyip Erdoğan 25-30 Nisan 2023

SONAR MAYIS 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%41,7 Recep Tayyip Erdoğan

%37,7 Kemal Kılıçdaroğlu

%3,1Muharrem İnce

%3,0 Sinan Oğan

%6,8 Kararsız

%5,9 Fikrim yok

%1,8 Oy Kullanmayacağım

27 Nisan | 2 Mayıs

MAYIS AYI ANKETLERİ



ORC MAYIS 2023

AKSOY / NİSAN 2023(26-28 Nisan 2023)

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi

%54,2 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,8 Recep Tayyip Erdoğan

PİAR ARAŞTIRMA

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%49,4 Kemal Kılıçdaroğlu

%47,1 Recep Tayyip Erdoğan

%2,3 Sinan Oğan

%1,2 Muharrem İnce

15-18 Nisan 2023

TEAM ARAŞTIRMA

Nisan 4. Hafta

%53,0 Recep Tayyip Erdoğan

%47,0 Kemal Kılıçdaroğlu

ARTIBİR ARAŞTRMA / NİSAN 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%49,4 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,7 Recep Tayyip Erdoğan

%4,5Muharrem İnce

%2,4Sinan Oğan

13-24 Nisan 2023

SAROS ARAŞTIRMA - NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%49,1 Kemal Kılıçdaroğlu

%47,2 Recep Tayyip Erdoğan

%2,3 Muharrem İnce

%1,3 Sinan Oğan

Saros Araştırma |

25-30 Nisan 2023

AREA/ NİSAN 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%50,7 Kemal Kılıçdaroğlu

%49,3 Recep Tayyip Erdoğan

ORC NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%49,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%42,4 Recep Tayyip Erdoğan

%6,1Muharrem İnce

%2,2Sinan Oğan

OPTİMAR/ NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%48,6 Recep Tayyip Erdoğan

%44,1 Kemal Kılıçdaroğlu

%4,3Muharrem İnce

%3,0Sinan Oğan

MAK DANIŞMANLIK /NİSAN 2023

%47,8 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,7 Recep Tayyip Erdoğan

%3,4Muharrem İnce

%1,1Sinan Oğan

%4.0 Kararsız

SONAR / NİSAN 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%52,1 Recep Tayyip Erdoğan

%47,9 Kemal Kılıçdaroğlu

GENAR - NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Anketi:

%51,7 Recep Tayyip Erdoğan

%48,3 Kemal Kılıçdaroğlu

ALF ARAŞTIRMA / NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%47,4 Kemal Kılıçdaroğlu

%43,9 Recep Tayyip Erdoğan

%6,5Muharrem İnce

%2,2Sinan Oğan

AVRASYA ARAŞTIRMA / NİSAN 2023

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,3

Muharrem İnce: Yüzde4,8

Sinan Oğan: 2

METROPOLL NİSAN 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%46,9 Kemal Kılıçdaroğlu

%45,2 Recep Tayyip Erdoğan

%5,5 Muharrem İnce

%2,4 Sinan Oğan

GEZİCİARAŞTIRMA - NİSAN 2023

ORC NİSAN 2023

TAG- NİSAN 2023

METROPOLL - MART 2023

MetroPOLL'ün Mart ayı anketi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirildi. Buna göre, "Kılıçdaroğlu" diyenlerin oy oranı yüzde 44.6, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42 oldu. İki isim arasındaki fark ise yüzde 2.6 olarak ölçüldü.

TEKAR MART 2023

TekAr Araştırma Şirketi, 11 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında, 26 ilde düzenlediği anketin sonuçlarını yayınladı.

ARTI BİR ARŞTIRMA - MART 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%51,3Kemal Kılıçdaroğlu

%44.0 Recep Tayyip Erdoğan

%3,5Muharrem İnce

%1,2Sinan Oğan

AKSOY ARAŞTIRMA- MART 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%56,8 Kılıçdaroğlu

%43,2 Erdoğan

TAG ARAŞTIRMA - MART 2023

BULGU ARAŞTIRMA - MART 2023

MART 2023 ANKETLERİ



ARTI BİR ARAŞTIRMA - MART 2023

Artı Bir Araştırma Cumhurbaşkanlığı Anketi:

%51,3 Kılıçdaroğlu

%44,0 Erdoğan

%3,5 İnce

%1,2 Oğan

(2023 Mart)

MAK ANKET / MART 2023

Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4

AVRASYA ANKET - MART 2023

1. tur anketi:

2. tur anketi:

SAROS ARAŞTIRMA - MART 2023

ORC - MART 2023

THEMİS ARAŞTIRMA - MART 2023

PUSULA ANKET ARAŞTIRMA - MART 2023

ADA - MART 2023

MAK ARAŞTIRMA MART 2023

Kemal Kılıçdaroğlu: 47

Recep Tayyip Erdoğan: 42

Muharrem İnce ve diğer adaylar: 3

Kararsız: 8

EUROPOLL MART 2023

AR-G MART 2023

AKSOY ARAŞTIRMA MART 2023.

PİAR ARAŞTIRMA- MART 2023

ALF ARAŞTIRMA / MART 2023



ORC MART 2023

2023ŞUBAT ANKETLERİ

AKSOY - ŞUBAT 2023

2023 Genel Seçim Anketi

%32,1 AKParti

%27,3 CHP

%13,6 İYİP

%12,0 HDP

%6,8 MHP

%5,8 DİĞER

%0,9 DEVA

%0,8 SP

%0,7 GP

ALF ARAŞTIRMA ŞUBAT 2023 (DEPREM SONRASI)

KONDA- OCAK 2023

Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.

ORC OCAK 2023

ORC - OCAK 2023

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından "2023'ün ilk sonuçları" diye yazarak 2-5 Ocak 2023'te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı:

AKParti yüzde 32,0

CHP yüzde 23,5

İYİ Parti yüzde 19,1

HDP yüzde 7,3

MHP yüzde 6,2

Gelecek yüzde 2,9

DEVA yüzde 2,5

TDP yüzde 2,2

BTP yüzde 1,8

Diğer yüzde 2,5



