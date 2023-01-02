2023 1-2-3 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak ve 2023 pasaport ücretleri kaç TL olacağı gündeme geliyor. Yurtdışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar 2023 pasaport ücretlerini merak ediyor. Peki, 2023 1-2-3 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 pasaport ücretleri!

Yeni yıla sayılı günler kala pasaport ücretlerinde güncelleme olacak mı merak ediliyor. 2023 1-2-3 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 pasaport ücretleri! gündeme geliyor. 2023 1-2-3 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 pasaport ücretleri! sorularına yanıt aranıyor. 2023 pasaport ücretleri kaç TL olacağı araştırılıyor. 2023 1-2-3 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 pasaport ücretleri! Detaylar haberimizdedir…

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (https://randevu.nvi.gov.tr) internet adresi üzerinden pasaport başvurusunu yapabilirsiniz. Pasaport randevusu telefon üzerinden de alınabilir. Çağrı merkezinden alo 199 Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu tarihi belirleniyor. Alınan randevuya gidilmemesi durumunda, randevu saatinizden minimum yarım saat önce iptal etmeniz önemlidir. Pasaport başvurusu için randevu sayfasından randevu alabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra pasaport türü ve alınacağı yer seçilir. Randevu oluştuktan sonra verilen tarihte gerekli evraklarla ilgili kuruma gidilerek pasaport işlemleri tamamlanır.

PASAPORT GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Başvuru yapıldıktan sonra pasaport harcı yatırırken belirlenen geçerlilik süresine uygun pasaport ücreti ödenir. Geçerlilik süresi, pasaportun seyahatlerde ne kadar süre kullanabileceğini gösterir. Ülkeler, bu duruma göre vize verirler. Bu süre genellikle 6 aydır. Ancak bazı ülkeler bir ay, bazı ülkeler üç ay, bazıları ise bir sene geçerlilik süresi olan pasaporta sahip bireylerin vize başvurusunu kabul eder.

2023 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 pasaport ücretleri henüz açıklanmadı fakat güncel fiyatlar aşağıda mevcuttur. 2022 senesinde alınan pasaportlar %36 oranında zamlanmıştır. Pasaportların süresine göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. 2022 senesinde alınan pasaport ücretleri aşağıdaki gibidir:

SüreHarç BedeliDefterToplam Fiyat