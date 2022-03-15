2022 Ziraat Bankası sınavı geçtiğimiz ay yapılmıştı. Ziraat Bankası İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri ile şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısını istihdam edeceğini duyurdu. Bununla beraber, sınava giren adaylar, Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2022 Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası sınav sonuçlarını sorgulama! Detaylar haberimizdedir…

2022 ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. 20 Şubat 2022 tarihinde sınava giren adaylar 140 soru soruldu ve 160 dakika süre verilmişti. Bununla beraber gözler Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacağına çevrildi. Ancak konuya ilişkin güncel bir tarih daha açıklanmadı.

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.

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