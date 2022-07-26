Bu yıl ikinci YÖKDİL sınavı adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman ve 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman soruları gündeme geliyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınavda yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar katılım gösterecek. 2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2022-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU 2022 NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi 26 Temmuz 2022 (bugün) 23.59'da sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (26 Temmuz 2022) saat 23.59'da sona eriyor.

2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/2 sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanıyor.