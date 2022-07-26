2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?
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2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2022-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, 2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Bu yıl ikinci YÖKDİL sınavı adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman ve 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman soruları gündeme geliyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınavda yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar katılım gösterecek. 2022-YÖKDİL/2 geç başvuru 2022 ne zaman? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
2022-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU 2022 NE ZAMAN?
2022-YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi 26 Temmuz 2022 (bugün) 23.59'da sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (26 Temmuz 2022) saat 23.59'da sona eriyor.
2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2022-YÖKDİL/2 sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanıyor.
2022-YÖKDİL/2 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/uaagTBVRdQ— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 26, 2022