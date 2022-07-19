2022-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu! ÖSYM 2022 kılavuz açıklandı mı?

Yks yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu merak ediliyor. ÖSYM kılavuzu üniversite tercihleri yapacak adaylar tarafından merak ediliyordu. 2022- Yks yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, ÖSYM 2022 kılavuz açıklandı mı? YKS programları ve kontenjanları kılavuzu! 2022-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu haberimizde...

2022-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinde 2022-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı. İşte, ÖSYM tarafından açıklama ve YKS programları ve kontenjanları kılavuzu:

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2022-YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılırken, YKS'nin ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılmıştı. 3. oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girmişti.

YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını duyuran Aygün, "2022- Yks tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadesini kullandı.