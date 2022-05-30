2022 YKS yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri ne zaman belli olur? YKS giriş belgesi sorgulama! - Haberler

Bu sene yapılacak olan üniversiteye giriş sınavı ne zaman ve sınav yerleri belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Adaylar, 2022 YKS yerleri belli oldu mu ve YKS sınav yerleri ne zaman belli olur sorularını merak ediyor. 2022 YKS yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri ne zaman belli olur? YKS giriş belgesi sorgulama! Detaylar haberimizdedir…

2022 YKS YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022 YKS giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav yerleri hakkında bir duyuru yoktur. Ancak sınav tarihine 1- 2 hafta kala duyuru yapılmaktadır. YKS sınav giriş yerleri Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Sınava girecek olan adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete verilmektedir. Adaylar kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçeteyle birlikte sınava giremez.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-TYT— 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT— 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT— 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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