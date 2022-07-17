ÖSYM sonuç ekranı üzerinden ya da e-Devlet ile giriş yaparak YKS 2022 sonuçlarını sorgulamaya başlayan milyonlarca öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin ne zaman başlayacağını da araştırmaya koyuldu. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu! İşte detaylar haberimizde...

2022 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

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YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta içinde YKS tercih işlemlerinin başlayacağı öngörülüyor ve tercihler geçtiğimiz yıllara göre bakıldığında 15 gün sürüyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, YKS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.